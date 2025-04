AHMET ÇAKAR

Türkiye’nin en iyi hakemi

Samsunspor deplasmanı kağıt üzerinde zor görünüyordu. Mücadele öncesinde tüm otoriteler Galatasaray'ın zorlanacağını söylerken maça baktığımızda hiç de öyle olmadı. G.Saray her ne kadar tempoyu düşük tutsa da hemen hemen istediği her şeyi yaptı. Maçın hemen başında Yunus, ceza alanı içindeki karambolde önüne düşen topa çok iyi vurdu. Zaten markaj altında değildi, kendine özgü tekniğiyle takımını öne geçirdi. Bundan sonra Samsunspor kontrataklarla çabuk çıksa da tüm kontrol yine Galatasaray'ın elindeydi. Özellikle orta sahada Lemina, Torreira ve Sara, iki yönlü de iyi işler yaptılar. Barış ve Yunus da onlara yardımcı olunca düşük tempolu maçta Galatasaray hakimiyetini sağladı. İkinci yarının hemen başında da Osimhen ile skoru perçinledi ve 3 puanı alıp zor bir deplasmandan daha rahat bir şekilde evine döndü. Galatasaray'ın dinlenmiş olması çok önemli. Geçen hafta bay geçtiler, diriydiler ve istedikleri her şeyi yaptılar. Zirve yarışında çok önemli bir galibiyeti daha almayı başardılar. Maçın hakemi Ozan Ergün, ufak tefek hatalar yaptı. Özellikle ikinci yarıda Sallai'nin dirseğini kaçırdı. Ama tüm bunlara rağmen bence şu anda Türkiye'nin en iyi hakemi.

