SSK, BAĞ-KUR'luya temmuzda ek zam hesaplandı! Emekliye en az 16.402 TL gövde maaş! 14.456, 15.000, 17.850 TL alana...

Temmuz Artışları İçin Enflasyon Tahminleri

Anketlere ve ekonomik verilere göre Temmuz ayında 6 aylık enflasyonun yaklaşık olarak yüzde 18 civarında olması bekleniyor. Bu da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacakları zammı doğrudan etkileyen bir faktör olarak ön plana çıkıyor. Enflasyonun bu seviyelere ulaşması, memur ve memur emeklilerinin alacakları artışla ilgili de fark yaratacak. Temmuz'da emekli maaşları ve taban maaşlarda yapılacak artış oranları da bu tahminler doğrultusunda hesaplanmaya başlandı.