Viral Galeri Viral Liste SSK, BAĞ-KUR'luya temmuzda ek zam hesaplandı! Emekliye en az 16.402 TL gövde maaş! 14.456, 15.000, 17.850 TL alana...

SSK, BAĞ-KUR'luya temmuzda ek zam hesaplandı! Emekliye en az 16.402 TL gövde maaş! 14.456, 15.000, 17.850 TL alana...

Yılın ilk dört ayına ait enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emekli ve memuru ilgilendiren temmuz zammı için hesaplamalar netleşmeye başladı. 6 aylık enflasyon farkı üzerinden belirlenecek maaş artışları, yalnızca kamu çalışanlarını değil sosyal destek ödemeleri ve diğer kalemlerde de birçok vatandaşı doğrudan etkileyecek. Gözler, emekli ve memur maaşlarında yapılacak artışın oranına çevrilmişken, yeni maaş tabloları da ortaya çıkmaya başladı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.05.2025 13:22 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 13:22
SSK, BAĞ-KUR’luya temmuzda ek zam hesaplandı! Emekliye en az 16.000 TL gövde maaş! 14.456, 15.000, 17.850 TL alana...

Nisan ayı enflasyonunun yüzde 3 olarak açıklanmasının ardından milyonlarca emekli ve memur için Temmuz ayında yapılacak maaş artışlarıyla ilgili önemli veriler de ortaya çıkmaya başladı. Nisan enflasyonu, hem SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hem de memurların alacağı artış oranlarını doğrudan etkileyen bir etken olarak öne çıkıyor. Yılın ikinci yarısına girmemize sayılı günler kala gözler Temmuz ayındaki artış oranlarına çevrildi.

SSK, BAĞ-KUR’luya temmuzda ek zam hesaplandı! Emekliye en az 16.000 TL gövde maaş! 14.456, 15.000, 17.850 TL alana...

Temmuz Artışları İçin Enflasyon Tahminleri

Anketlere ve ekonomik verilere göre Temmuz ayında 6 aylık enflasyonun yaklaşık olarak yüzde 18 civarında olması bekleniyor. Bu da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacakları zammı doğrudan etkileyen bir faktör olarak ön plana çıkıyor. Enflasyonun bu seviyelere ulaşması, memur ve memur emeklilerinin alacakları artışla ilgili de fark yaratacak. Temmuz'da emekli maaşları ve taban maaşlarda yapılacak artış oranları da bu tahminler doğrultusunda hesaplanmaya başlandı.

SSK, BAĞ-KUR’luya temmuzda ek zam hesaplandı! Emekliye en az 16.000 TL gövde maaş! 14.456, 15.000, 17.850 TL alana...

Emekli Maaşları: 6 Aylık Enflasyon Artışı

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in haberine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine temmuz ayında yapılacak artış yılın ilk altı ayında gerçekleşen enflasyon oranında olacak. Şu ana kadar açıklanan dört aylık enflasyon verileri, emeklilerin alacağı zammın yüzde 13.36 seviyesinde olacağını gösteriyor. Ayrıca mayıs ve haziran aylarındaki enflasyon verileri de bu artış oranını etkileyecek.

SSK, BAĞ-KUR’luya temmuzda ek zam hesaplandı! Emekliye en az 16.000 TL gövde maaş! 14.456, 15.000, 17.850 TL alana...

Merkez Bankası'nın ekonomistlere dayalı anketine göre Mayıs ayı için enflasyon tahmini yüzde 2.2, Haziran için ise yüzde 1.7 olarak belirlenmiş durumda. Bu verilerle birlikte, Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranının yüzde 17.82 seviyelerinde olması bekleniyor.

SSK, BAĞ-KUR’luya temmuzda ek zam hesaplandı! Emekliye en az 16.000 TL gövde maaş! 14.456, 15.000, 17.850 TL alana...

Taban Maaş Artışı Olacak mı?

Emeklilere yapılacak zammın ardından taban maaşın artırılıp artırılmayacağı da en çok merak edilen konulardan biri. Taban maaş artışı yapılmazsa, bazı emeklilerin eline geçen para Temmuz zammına rağmen değişmeyecek. Bu durumda taban maaşında bir artış yapılması kuvvetle muhtemel görünüyor.

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