SSK, BAĞ-KUR'luya temmuzda ek zam hesaplandı! Emekliye en az 16.402 TL gövde maaş! 14.456, 15.000, 17.850 TL alana...
Yılın ilk dört ayına ait enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emekli ve memuru ilgilendiren temmuz zammı için hesaplamalar netleşmeye başladı. 6 aylık enflasyon farkı üzerinden belirlenecek maaş artışları, yalnızca kamu çalışanlarını değil sosyal destek ödemeleri ve diğer kalemlerde de birçok vatandaşı doğrudan etkileyecek. Gözler, emekli ve memur maaşlarında yapılacak artışın oranına çevrilmişken, yeni maaş tabloları da ortaya çıkmaya başladı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.05.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 13:22