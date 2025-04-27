AHMET ÇAKAR

Dzeko’yu atladı

F.Bahçe, ama öyle ama böyle rakibini takip etmeye devam ediyor. İlk yarıya bakıyoruz, felaket bir F.Bahçe. Ne yaptığını bilmeyen, gazı kaçmış bir gazoz gibi oynadılar ve üstelik ilk yarıyı da 1-0 geride kapattılar. Bu devrede F.Bahçe orta sahada bir top kaybetti, pas kısa düştü ve Gaziantep, Skriniar'a da çarpan topla öne geçiverdi. İlk yarı bittiğinde hemen herkes 'F.Bahçe galiba bu maçı kazanamayacak' gibi bir kanıya varmışken ikinci yarıda F.Bahçe kıpırdanmaya başladı. Art arda pozisyonlar buldu, önemli pozisyonları da cömertçe harcadıklarında VAR yardımıyla bir penaltı geldi. Hiç gerek yokken Antepli oyuncu, bir kafa topunda En-Nesyri'nin suratına tokadı vurunca VAR ile haklı bir penaltı geldi. Bu penaltı ile gelen eşitlikten sonra belki de bir dünya rekoru kırıldı. İnanmayacaksınız ama F.Bahçe 4 dakikada art arda 3 gol bulup maçı bitiriverdi. İlk devrenin en kötülerinden biri Dzeko, bir kornerde klasını konuşturup takımını öne geçirdi. Ardından da Fred'in golü galibiyeti perçinledi. Sonuçta F.Bahçe kaçırsa da kötü de oynasa, Mourinho, F.Bahçe'yi bir kobay gibi kullansa da kazanmaya devam ediyor.

Hakeme çok kötü diyemem ama iyi de diyemem. Fazla sarı kart hatası yaptı. İlk yarıda Skriniar'a vermesi gereken bir sarıyı vermedi. İlk yarıda Dzeko yere düşerken ayağına basılması birçok kişide penaltı beklentisi yarattı ama değil. Penaltının öz ruhuna aykırı. Devreden sonra VAR ile verdiği haklı penaltıdan hemen önce Dzeko'ya yapılan bir penaltı daha var. Topa vuracakken itildi ama hakem veremedi.

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