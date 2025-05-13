Piyasalarda bahar havası! Altında alım fırsatı geldi mi? İslam Memiş açıkladı
Küresel belirsizliklerin gölgesinde ilerleyen finans piyasaları bu hafta olumlu bir tabloya sahne oldu. Türkiye'nin dış politikada attığı kritik adımlar, Karadeniz'deki savaş ihtimalinin zayıflaması ve PKK'nın silah bırakma kararı gibi gelişmelerin etkisiyle piyasalar kısa süreli bir rahatlama yaşadı. A Haber canlı yayınına konuk olan Finans Analisti İslam Memiş, altın, döviz ve borsadaki son durumu değerlendirdi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.05.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 15:20