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Piyasalarda bahar havası! Altında alım fırsatı geldi mi? İslam Memiş açıkladı

Küresel belirsizliklerin gölgesinde ilerleyen finans piyasaları bu hafta olumlu bir tabloya sahne oldu. Türkiye'nin dış politikada attığı kritik adımlar, Karadeniz'deki savaş ihtimalinin zayıflaması ve PKK'nın silah bırakma kararı gibi gelişmelerin etkisiyle piyasalar kısa süreli bir rahatlama yaşadı. A Haber canlı yayınına konuk olan Finans Analisti İslam Memiş, altın, döviz ve borsadaki son durumu değerlendirdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.05.2025 15:15 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 15:20
Piyasalarda bahar havası! Altında alım fırsatı geldi mi? İslam Memiş açıkladı

Döviz kurlarında görece bir istikrarın söz konusu olduğunu ifade eden Memiş, euro tarafında bir miktar gerileme yaşandığını belirtti. Borsa cephesinde ise yükseliş eğiliminin devam edebileceğini vurgulayan analist, "Küresel borsada ve yurtdışı borsada yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor." dedi. Yatırımcılar, düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar ise altında alıp zamanının gelip gelmediğini merak ediyor.

Piyasalarda bahar havası! Altında alım fırsatı geldi mi? İslam Memiş açıkladı

Piyasalarda Bahar Havası Hakim

Memiş, geçtiğimiz hafta küresel çapta yaşanan finansal kaosun bu hafta itibarıyla yerini umut verici gelişmelere bıraktığını belirtti. Savaşlar, jeopolitik gerilimler, diğer yandan ticaret savaşlarına ilişkin olumlu açıklamaların gelmesi piyasaları olumlu yönde etkilediğini vurguladı. "Özellikle Türkiye'nin dış politikada çok muazzam gelişmeler yaşanması ve Türkiye'nin çok önemli adımlar atması borsayı ciddi anlamda destekledi." dedi.

Piyasalarda bahar havası! Altında alım fırsatı geldi mi? İslam Memiş açıkladı

Altında Sert Düşüş!

Altın cephesinde ise sert geri çekilmeler dikkat çekti. Finans analisti, altın alım fırsatı ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

İSLAM MEMİŞ: PİYASALARA BAHAR HAVASI GELDİ
Piyasalarda bahar havası! Altında alım fırsatı geldi mi? İslam Memiş açıkladı

"Borsa İstanbul 100 endeksi 9750 puan seviyesine kadar yükseldi. Bugün biraz kar satışı var ama ileriye dönük borsada tekrar yeni yabancı yatırımcıların gelme olasılığı ve borsadaki yükselişlerin biraz daha sürmemesi beklenebilir. Yine döviz kurlarında istikrar, euro tarafında biraz gerileme var. Altın fiyatlarında sert düşüşler gördük bu hafta. Özellikle ons altın tarafında 100 dolar, gram altın tarafında 120 lira civarında bir geri çekilme gördük. Şu an itibariyle gram altın 4115 lira seviyesinde ama dün 4063 lira seviyesine kadar gerilemişti. Ama geçen haftayı da 4210 lira seviyesinden tamamlamıştı. Ons altın 3250 dolar seviyesinde, ons altın 3325 dolar seviyesinde bir kapanış yapmıştık."

Piyasalarda bahar havası! Altında alım fırsatı geldi mi? İslam Memiş açıkladı

Bu Seviyeler Alım Fırsatı mı?

"O Mayıs ayında beklediğimiz düşüşler başladı. Mayıs ayında işte düğün yapacaklar, altın borcu olanlar, altın alımı için fırsat kollayanlar Mayıs ayını değerlendirebilir. Biraz daha dalgalanma devam edebilir bu hafta. 3330 dolar direnç seviyesi yukarıda, gram altın tarafında 4200 lira direnç seviyesi, 4000-4200 lira aralığında biraz daha dalgalanabilir ama genel trendde baktığımız zaman o kaos havası biraz piyasalarda dağıldı. Kısa vadede düşüş yönlü beklentimiz devam ediyor. Borsada küresel borsada ve yurtdışı borsada yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor."

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