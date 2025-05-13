Piyasalarda bahar havası! Altında alım fırsatı geldi mi? İslam Memiş açıkladı

"Borsa İstanbul 100 endeksi 9750 puan seviyesine kadar yükseldi. Bugün biraz kar satışı var ama ileriye dönük borsada tekrar yeni yabancı yatırımcıların gelme olasılığı ve borsadaki yükselişlerin biraz daha sürmemesi beklenebilir. Yine döviz kurlarında istikrar, euro tarafında biraz gerileme var. Altın fiyatlarında sert düşüşler gördük bu hafta. Özellikle ons altın tarafında 100 dolar, gram altın tarafında 120 lira civarında bir geri çekilme gördük. Şu an itibariyle gram altın 4115 lira seviyesinde ama dün 4063 lira seviyesine kadar gerilemişti. Ama geçen haftayı da 4210 lira seviyesinden tamamlamıştı. Ons altın 3250 dolar seviyesinde, ons altın 3325 dolar seviyesinde bir kapanış yapmıştık."