Eczacılık günü ne zaman, hangi tarihte? 14 Mayıs mı, 25 Eylül mü? Eczacılık Günü mesajları 2025

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ECZACILAR GÜNÜ MESAJLARI 2025

💊"Sağlığımızı korumada rehberimiz olan, her zaman güvenilir bilgi ve destek sağlayan değerli eczacılarımızın Eczacılar Günü'nü kutluyorum. Emeğiniz ve bilginiz için teşekkür ederim!"

💊"Eczacılar Gününüz kutlu olsun! İhtiyacımız olduğunda hep yanımızda olan, güven ve özveriyle çalışan eczacılarımıza minnettarlığımı sunarım."

💊"İlaçlarımıza değil, sağlığımıza da yön veren eczacılarımız, bilgi ve ilginizle hayatımıza ışık tutuyorsunuz. Eczacılar Günü'nüz kutlu olsun!"

💊"Sağlığımızın gizli kahramanları olan eczacılarımız, sizler olmasaydınız bu yolculuk çok daha zor olurdu. Eczacılar Günü'nüz kutlu olsun!"