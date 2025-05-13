Eczacılık günü ne zaman, hangi tarihte? 14 Mayıs mı, 25 Eylül mü? Eczacılık Günü mesajları 2025

Eczacılık mesleği sağlığın görünmeyen kahramanlarını bir kez daha gündeme taşıyor. 14 Mayıs'ın yaklaşmasıyla birlikte Eczacılar Günü, bu mesleğe gönül veren binlerce kişinin özverili çalışmalarını onurlandırmak adına kutlanıyor. Ancak bazı vatandaşlar, "Eczacılar Günü 14 Mayıs mı yoksa 25 Eylül mü?" sorusunun yanıtını merak ediyor.
Türkiye'de Eczacılar Günü: 14 Mayıs'ın Anlamı
14 Mayıs, Türkiye'de eczacılık eğitiminin temellerinin atıldığı tarih olarak kabul ediliyor. 1839 yılında Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane bünyesinde açılan ilk eczacılık sınıfı, bu tarihi mesleğin akademik temellerini oluşturdu. O günden bu yana 14 Mayıs Türkiye'de Eczacılar Günü olarak anılıyor ve eczacıların sağlık sistemindeki kritik rolüne dikkat çekiliyor.
Dünya Eczacılık Günü: 25 Eylül Nereden Geliyor?
Türkiye'de 14 Mayıs olarak bilinen Eczacılar Günü'nün dışında, bir de küresel ölçekte kutlanan Dünya Eczacılık Günü bulunuyor. 2009 yılında İstanbul'da düzenlenen Dünya Eczacılık Kongresi'nde alınan kararla, Uluslararası Eczacılık Federasyonu'nun (FIP) kuruluş tarihi olan 25 Eylül, tüm dünyada "Dünya Eczacılık Günü" olarak ilan edildi.
ECZACILAR GÜNÜ MESAJLARI 2025
💊"Sağlığımızı korumada rehberimiz olan, her zaman güvenilir bilgi ve destek sağlayan değerli eczacılarımızın Eczacılar Günü'nü kutluyorum. Emeğiniz ve bilginiz için teşekkür ederim!"
💊"Eczacılar Gününüz kutlu olsun! İhtiyacımız olduğunda hep yanımızda olan, güven ve özveriyle çalışan eczacılarımıza minnettarlığımı sunarım."
💊"İlaçlarımıza değil, sağlığımıza da yön veren eczacılarımız, bilgi ve ilginizle hayatımıza ışık tutuyorsunuz. Eczacılar Günü'nüz kutlu olsun!"
💊"Sağlığımızın gizli kahramanları olan eczacılarımız, sizler olmasaydınız bu yolculuk çok daha zor olurdu. Eczacılar Günü'nüz kutlu olsun!"
💊"Doğru ilacı doğru bilgiyle sunarak sağlığımızı destekleyen değerli eczacılarımıza teşekkür ederim. Eczacılar Günü'nüzü en içten dileklerimle kutlarım."
💊"Dünya Eczacılar Günü'nü, mesleki ve ekonomik zorlukların aşıldığı, hastaya odaklanan bir eczacılıkla daha güzel bir geleceğe kavuşacağımız temennisiyle kutluyoruz."
💊"Sağlık sorunlarımıza duyarlı bir şekilde yardımcı olan eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılar Günü'nü kutlarım. Hep yanımızda olduğunuz için teşekkürler."
💊"İnsanların güvendiği en değerli mesleklerden biri olan eczacılarımıza 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutlarım."
💊"Sağlığımıza hizmet eden tüm değerli eczacılarımıza Eczacılar Günü kutlu olsun!"
💊"Eczacılık, insanlığın hastalıklarla mücadelesinde çok önemli bir aktördür. Eczacılar Günü'nüzü kutlarım, emeğinizin değeri her zaman takdir edilmelidir."
💊"Eczacılığa gönül veren, uzun yıllar mesleğini onurla icra eden tüm eczacılarımıza Eczacılar Günü'nü kutlarım."
💊"Ülkemizin sağlığına katkı sağlayan tüm eczacılara Eczacılar Günü'nü kutlar, emekleriniz için teşekkür ederim."