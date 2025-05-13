Apple ürünlerinde fiyat koordinasyon şüphesi

Rekabet Kurumu Apple ile birlikte bazı teknoloji zincirlerine soruşturma açıldığını duyurdu. Rekabet Kurumu "Apple ürünlerinde fiyat koordinasyonu şüphesi ile teknoloji zincirleri de soruşturmaya dahil edildi." vurgusunu yaptı.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi (APPLE), tüketici elektroniği ürünlerinin geri alımına yönelik olarak platform hizmeti sunan Fintegre Teknoloji Tic. AŞ (FİNTEGRE), teknomarketler, APPLE premium yeniden satıcıları ve tüketici elektroniği ürünlerinin geri alımı pazarında faaliyet gösteren teşebbüsler tarafından geri alım pazarındaki fiyatların koordine edilmesi ve APPLE tarafından Apple markalı ürünlerin yeniden satış fiyatının belirlenmesi suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespit edilebilmesi amacıyla APPLE ve dokuz teşebbüs hakkında soruşturma açıldı.

İŞTE SORUŞTURMA AÇILAN FİRMALAR

Kurul 27.02.2025 tarihli kararında, APPLE'ın, Apple markalı ürünlerin yeniden satış fiyatını tespit etmiş olabileceği ve/veya geri alım pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin uygulayacağı geri alım fiyatlarını koordine etmiş olabileceği şüphesini doğuran bulgulardan hareketle; APPLE, Destek Bilişim Proje ve Servis Hizmetleri Sanayi Dış Ticaret Anonim Şirketi, Easycep Bilişim ve Ticaret AŞ (EASYCEP), Getmobil Teknoloji AŞ ve HB Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Tic. AŞ (HB BİLİŞİM) tarafından 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak adı geçen teşebbüsler hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına karar vermişti.