AHMET ÇAKAR

Yüreğin yetiyorsa Mourinho ile devam et

Jose Mourinho denen ağlak, Fenerbahçe'yi bitirdi… Ali Koç taraftarı bitirdi… Sonuç olarak da dün gece Beşiktaş ligi bitirdi. Gerçekten Jose Mourinho, Fenerbahçe tarihinin en rezil hocalarından biridir. Kazandığı derbi olmadığı gibi oynadığı iyi maç sayısı da bir elin parmaklarını geçmez. Dün geceye bakıyoruz, Talisca'nın frikiği ve kafası dışında pozisyon yok. Top Fenerbahçe'deymiş gibi görünüyor ama ne tempo var ne üretim var. İlk yarı, Talisca'nın yaptığı büyük sorumsuzluk. Göstere göstere elini topa uzattı, penaltıyı yaptırdı. Gedson penaltıyı kaçırdı fakat sonrasında Mert Müldür'ün ancak amatör oyuncuların yapacağı hatasıyla Beşiktaş'ın golünü attı. Mert Müldür sözüm ona milli oyuncu. Kaleciye pas vereyim derken Gedson'un önüne al da at dercesine topu indiriyor. Sorun çok büyük. Fenerbahçe ile kobay gibi oynayan bir adam var. Her hafta ilk 11'de kafasına göre takılıyor. Haftalardır kötü oynayan En-Nesyri ile başlıyor, Dzeko'yu ikinci yarı oyuna alıyor. İsmail'den aylarca yararlanmadı, gel oyna kurtar bizi diyor. Aynısını İrfan Can Kahveci'ye de yapıyor. Sonuçta olan asırlık çınar Fenerbahçe'ye oluyor. Hadi Ali Koç, şimdi yüreğin yetiyorsa ağlak Mourinho ile devam et de görelim. Gelelim hakem Yasin Kol'a; bu yıl yönetilen en mükemmel derbi… Bir iki faul hatası yaptı ama oyunun genelinde fevkalade bir yönetim sergiledi.

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