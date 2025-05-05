05 Mayıs 2025, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Anasayfa Yazarlar Yüreğin yetiyorsa Mourinho ile devam et
AHMET ÇAKAR
Yüreğin yetiyorsa Mourinho ile devam et

Yüreğin yetiyorsa Mourinho ile devam et

05.05.2025, Pazartesi
Jose Mourinho denen ağlak, Fenerbahçe'yi bitirdi… Ali Koç taraftarı bitirdi… Sonuç olarak da dün gece Beşiktaş ligi bitirdi. Gerçekten Jose Mourinho, Fenerbahçe tarihinin en rezil hocalarından biridir. Kazandığı derbi olmadığı gibi oynadığı iyi maç sayısı da bir elin parmaklarını geçmez. Dün geceye bakıyoruz, Talisca'nın frikiği ve kafası dışında pozisyon yok. Top Fenerbahçe'deymiş gibi görünüyor ama ne tempo var ne üretim var. İlk yarı, Talisca'nın yaptığı büyük sorumsuzluk. Göstere göstere elini topa uzattı, penaltıyı yaptırdı. Gedson penaltıyı kaçırdı fakat sonrasında Mert Müldür'ün ancak amatör oyuncuların yapacağı hatasıyla Beşiktaş'ın golünü attı. Mert Müldür sözüm ona milli oyuncu. Kaleciye pas vereyim derken Gedson'un önüne al da at dercesine topu indiriyor. Sorun çok büyük. Fenerbahçe ile kobay gibi oynayan bir adam var. Her hafta ilk 11'de kafasına göre takılıyor. Haftalardır kötü oynayan En-Nesyri ile başlıyor, Dzeko'yu ikinci yarı oyuna alıyor. İsmail'den aylarca yararlanmadı, gel oyna kurtar bizi diyor. Aynısını İrfan Can Kahveci'ye de yapıyor. Sonuçta olan asırlık çınar Fenerbahçe'ye oluyor. Hadi Ali Koç, şimdi yüreğin yetiyorsa ağlak Mourinho ile devam et de görelim. Gelelim hakem Yasin Kol'a; bu yıl yönetilen en mükemmel derbi… Bir iki faul hatası yaptı ama oyunun genelinde fevkalade bir yönetim sergiledi.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Son dakikada faul icat etti! 04.05.2025 Pazar
Hagi’den sonra en iyisi! 28.04.2025 Pazartesi
Dzeko’yu atladı 27.04.2025 Pazar
Mourinho şov yapadursun... 21.04.2025 Pazartesi
Türkmen çok iyi maç yönetti 19.04.2025 Cumartesi
Yasin Kol’dan objektif yönetim 14.04.2025 Pazartesi
Türkiye’nin en iyi hakemi 12.04.2025 Cumartesi
Top pazudan sekti, penaltı yok 07.04.2025 Pazartesi
Yarı otomatik sistem çok ilginç! 03.04.2025 Perşembe
Kol iyi yönetti 30.03.2025 Pazar
Daha Fazla Gör