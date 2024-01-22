AHMET ÇAKAR

Fenerbahçe için kara bir gün oldu. Hiç hesapta olmayan bir kayıp. Hem psikolojik üstünlüğü kaptırdılar hem de ciddi iki puan kaybettiler. İlk devre fark olurdu. Üstelik Fenerbahçe, Tadic'in muhteşem asistinden İrfan Can ile gelen golle öne geçmişti. Ama ikinci yarıda top kayıpları bütün oyun inisiyatifini neredeyse Samsunspor'a verdi ve duran toptan gelen VAR yardımıyla gol kararı Samsun'u beraberliğe taşıdı. Sonrasında ise İsmail Kartal hatalar yaptı. Bu tür skorun olduğu son yarım saatte ne kadar kötü oynarsa oynasın Dzeko, Tadic ve İrfan Can aynı anda çıkartılamaz. Bu oyuncular kötü de oynasalar, son dakikada öyle şeyler yaparlar ki maçı alıverirler.

Hakem Bahattin Şimşek oyun genelinde iyiydi ama Samsunspor'un attığı gol öncesi kazandığı frikik kararı doğru değil. İsmail Yüksek topa müdahale ediyor ama tabii yenilen golde belki hakem hatalı ama Livakovic çok daha hatalı.

***

ZAHA VE KEREM'İN ŞOV GECESİ

Trabzon'da Galatasaray sadece 3 puan kazanmadı, tam bir gövde gösterisi yaptı. Fenerbahçe'yi yakaladı ve yarışı bırakmayacağını gösterdi. Trabzonspor eksik de olsa bir amacı olmasa da Trabzonspor, Trabzonspor'dur. Ancak dün gece maalesef futbol adına hiçbir şey üretemediler.

Maça Zaha'nın golüyle 1-0 önde başladı G.Saray. Ardından çok iyi oynamıyormuş gibi görünse de kontralardan çok şey yakaladı. Gol oldular yağdılar. Aslında skor daha da farklı olabilirdi.

İcardi son 10 dakikaya kadar yoktu ama Zaha ve Kerem, önemli işler başardılar. Sonuçta her geçen hafta ligimizde puanlar açılıyor, kapanıyor. Psikolojik üstünlük bir F.Bahçe'ye, bir G.Saray'a geçiyor ve heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Görünen o ki son haftaya kadar da devam edecek.

Hakem Abdulkadir Bitigen iyi maç yönetti. Zaten bu kadar farkın olduğu bir karşılaşmada da hakemin olumsuzlukları fazla göze batmıyor.