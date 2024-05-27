AHMET ÇAKAR

G.Saray hak etti

Geçen hafta Galatasaray tur atacaktı ama 10 kişilik Fenerbahçe'ye kaybettiler. Maçın birinci dakikasından sonuna kadar görüldü ki Galatasaray, titremiş, kendine gelmiş ve çok iyi hazırlanmış. 90 dakika boyunca bir an bile rakibe oyunu vermediler. Duran toplarda pozisyon buldu, Abdülkerim bir stoper olmasına rağmen inanılmaz pozisyonlar yakaladı. Kerem Aktürkoğlu haftalardır oynamamasına rağmen oldukça başarılı gözüktü. Bir de tabii sahada müthiş bir golcü var. Allah ona hem gol vuruşu hem de gol şansı vermiş. Mesela ilk golde kolay değil, kale arkasında kafasıyla çeviriyor ama topu yere vurduruyor. Attığı ikinci gol var, jeneriklik. Yerden ve yandan gelen topa çok rahat ve çok profesyonelce topuğuyla vuruyor ve golü yapıyor. Tıpkı yıllar önce Drogba'nın Real Madrid'e attığı gol gibi. Galatasaray hak etmedi dersek saygısızlık yapmış oluruz. Devşirme sağ bek, uzun süre sol beksiz oynamalarına rağmen sezonu şampiyon kapattılar. Üstelik dün gece verilmeyen mutlak bir penaltıya rağmen. İlk yarıda Barış Alper topu kestikten sonra sağ ayak bileğine müthiş bir darbe alıyor. Hakem uyuyor, VAR hakemi müdahale etmiyor.

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