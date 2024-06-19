AHMET ÇAKAR

Bu 3 puanın değeri başka

Dortmund'da çok çok garip bir gece yaşandı. Belki de turnuvanın en güzel iki golünü attık ama belki de turnuvanın yenmeyecek en kolay golünü yedik. Üstelik uzatma dakikalarında Gürcistan'ın kaçırdığı mutlak iki gol var. Sonuçta kazanan biz olduk.

Oyuna çok iyi başladık. Topun bizde kalma yüzdesi, topu çevirme hızımız mükemmeldi ve bu dakikalarda Mert Müldür'ün muhteşem vuruşuyla öne geçtik. Hemen ardından Kenan'la attığımız ama sayılmayan golümüz ve birkaç dakika sonra da Gürcistan'ın beraberlik golü geldi. Hem defans hem kaleci hatası bir arada. Gürcü oyuncu kaleye 5 metre uzakta, yanında bizden kimse yok. Markaj yok ve vurduğu top kapalı köşeden Mert'in elinin altından kaleye gidiyor. Milli Takımımız böyle gol yememeli. İkinci yarı rölanti başladık. Ama ilk yarıdaki gibi tempo ve hakimiyet bizde değildi. İşte bu dakikalarda dünya yıldızı olmaya aday, sevgili evladımız Arda Güler çıktı. Harika bir şut, bu gol de turnuvanın en güzellerinden biri olacak ve öne geçtik. Artık maçı böyle bitirmeye çalışıyorduk ki uzatma dakikaları geldi. Gürcistan arka arkaya pozisyonlar buldu. Hele biri vardı ki önce direkten döndü, sonra da mutlak gol Samet'e çarpıp kornere gitti. Son anda da Kerem fişi çekti. Böyle turnuvaların ilk maçları çok zordur. İyi başladık, 3 puan aldık. Şimdi sırada Portekiz var. Maçın Arjantinli hakemi Tello, sanki hakem doğmuş. Fiziği, karizması, sakin ama otoriter tavırlarıyla mükemmel bir maç yönetti.

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