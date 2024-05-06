AHMET ÇAKAR

Penaltıyı es geçti

Galatasaray dün gece şov yaptı… Sadece şov da yapmadı, averajını düzeltti, beklenen üç puanını aldı ve siz bu satırları okurken Fenerbahçelilerin umutları artık çok ama çok azaldı. Galatasaray, Sivas'ı çok mu sıktı? Hayır… İlk yarıda atılan iki golün de mimarı Barış Alper. Soldan girişi, topu en iyi yere çıkarışı, müthiş bir kalite özelliği. İlkinde Hakim Ziyech'e 'al da at' dedi… İkinci golde ise Barış Alper kadar bacağını açıp topun üstünden atlayıp bomboş Mertens'e bırakan İcardi'nin de katkısı büyük. İkinci yarıya Sivasspor golle başladı. Kornerden attılar. Bu kadar iyi oynarken ikinci yarının hemen başında gol yemek moral bozar mı diye düşünürken hemen art arda iki gol geldi. İcardi'nin koşusu, topla son andaki teması, hemen ardından Ziyech'in jeneriklik bir gol atması, tamamen ve tamamen kaliteyle alakalı. Sonuçta Galatasaray, oynadığı futbolla kim ne derse desin şu anda şampiyonluğu hak ediyor. Kaldı 3 maç… Bu gece Fenerbahçe'nin ne yapacağını bilemiyoruz ama yüzyılın mucizesi olmazsa Galatasaray işi bitirdi. Gelelim Arda Kardeşler'e; ilk yarıda İcardi'ye yapılan mutlak penaltıyı es geçti. Sivaslı defans oyuncusu, İcardi topa vurduğu anda topuğuna basıyor. Tartışmasız bir penaltı. İkinci yarıdaysa İcardi'nin golünü kaleciye faul diyerek iptal etmesi doğru. Zira söz konusu pozisyonda kaleci, eliyle topun üstüne temas etmişti. Böyle durumlarda bu topa dokunursanız faul olur.

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