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AHMET ÇAKAR
En iyiler neden kenarda?

En iyiler neden kenarda?

23.06.2024, Pazar
Dortmund'da kara bir gece yaşadık. Belki dün geceki mağlubiyet grup birinciliğini kaybetme dışında bir zarar vermese de itibar, prestij ve moral olarak çok zarar verdi. Maalesef Montella ve Hamit Altıntop menajerlerin oyuncağı olmuşlar. Mesela böyle önemli bir maçta madem Mert sakat, aylardır oynamayan Altay ile niye başlarsın? Geçen maçın iyileri Arda Güler ve Kenan niye kenarda?
İlk golde Ferdi'nin mutlak hatası var. Bernardo Silva, topa vurduğunda en yakın oyuncu 6 metre yanında, o da Ferdi. Ferdi adamını takip etmiyor, Silva da golü yapıyor. İkinci gol ise köy takımlarının bile yapmayacakları bir hatadan geliyor. Top kaleye giderken Samet'in kontrolündeydi ama Altay ne hikmetse kaleyi boşaltıverdi. Niye boşalttı bilmiyoruz. Samet de kaleciye pas vereyim dedi, top kalemize girdi. 2-0'dan Portekiz gibi bir takıma maçı çevirmek çok zordu, zaten öyle de oldu. Birçok futbolcumuz çok kötü oynadılar. Mesela Abdülkerim kötü maçlarından birini oynadı. Sonuçta grup birinciliği gitti, ya ikinci ya üçüncü olacağız. Bence 3. olmak daha avantajlı. Zira grup ikincisi olur isek büyük bir ihtimalle Fransa ile karşılaşacağız. Alman hakemi beğenmedim. Turnuvada bugüne kadar gördüğümüz hakemlerin en kötüsü. Faul ve kart tespitlerinde bu seviyeye yakışmayacak hatalar yaptı.
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