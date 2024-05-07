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AHMET ÇAKAR
Her şey bitti!

Her şey bitti!

07.05.2024, Salı
Fenerbahçe için artık her şey bitti diyebiliriz… Şu anda fark 6 puan ve sadece 3 maç kaldı. Dünya futbol tarihinin en büyük sürprizi olmadığı takdirde Fenerbahçe bu sene de şampiyonluğu kaybetti. Dün geceki mücadeleye bakıyoruz, sarı-lacivertliler çok coşkulu, tempolu oynamamış olsa bile böyle bir deplasmanda bulması gereken pozisyonları buldu ama atamadı. Sırf ikinci yarı Dzeko'nun ama kafayla ama ayakla kaçırdığı 2-3 mutlak pozisyon var. İlk yarıda da Tadic'in mutlak atması gereken bir gol vardı, o da kaçırdı… Konyaspor hücum organizasyonu olmayan bir takım… İyi kapanmaya çalıştılar, kompakt oynamaya çalıştılar ve çok önemli bir puan aldılar. Aslında organize tek atakları da attıkları goldü fakat haklı olarak ofsayt diye sayılmadı. Şu hatalı bu hatalı diyemiyoruz. Dzeko ile İcardi'nin farkı şu; Galatasaraylı oyuncu yakaladı mı atıyor… Ne Dzeko kadar mücadele ediyor ne de onun kadar koşuyor ama yakaladı mı atıyor. Dzeko ise çok kaçırıyor. Dün bazı kafa şutları var ki bu kafalara Avrupa'da en iyi vuran santrforlardan ama golü yapamadı. Sonuçta; F.Bahçe için %99 oranla bir yıl daha heba oldu. Kolay değil, 10 senedir şampiyonluk yok. Bugünden itibaren Fenerbahçe'de çok taş yerinden oynar. Hatta Ali Koç bile... Hakem Bahattin Şimşek bir pozisyon dışında genelde iyi götürdü. Hatası ilk yarıda Ferdi bir faul yapıyor, bu faulü vermiyor, hemen akabinde de Ahmet Oğuz, Ferdi'nin kalçasına topla oynanmayacak mesafede şiddetli bir diz vuruyor. Bu diz kırmızı kartlık bir pozisyon ama öncesinde atlanmış bir faul var.
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