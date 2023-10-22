AHMET ÇAKAR

Halil Umut Meler çok başarılıydı

Galatasaray maçın 3/2'sini bir kişi eksik oynayan Beşiktaş'ı şaşırtıcı da olsa zor yendi. 'Zor yendi' diyoruz çünkü karşılaşmanın bitimine 15-20 dakika kala skorda eşitlik vardı. Gecenin en çok konuşulan isimlerinin başında hakem Halil Umut Meler geliyor. Kaleci Mert'i oyundan attı. Gerekçe ceza sahası dışında topu elle oynayarak bariz gol şansına engel olmak. Karar tartışmasız doğru. O el destek eli filan değil. Destek elinde avuç içi yere basar. Bu pozisyonda Mert açılmış koluyla topu engelledi. İkinci yarıda yine Beşiktaş defansının saçmaladığı anlarda Amir Hadziahmetovic'in pozisyonuna penaltı verdi. Bu VAR'dan döndü. Çünkü topa vuran Amir… VAR yine doğruyu verdi. Maçın sonlarına doğru da Galatasaray'a 3 puanı getiren penaltıda da karar doğru. Yine Amir, kafaya çıkıyor, Torreira'dan seken top eline çarpıyor, tartışmasız penaltı.

İkinci yarıda İcardi vole vururken, Ghezzal'ın bir hareketi var. Hakem ve VAR'a göre penaltı değil. Bana göre de değil. İki futbolcu ayaklarını topa uzatmış ve çarpışmış. Genel olarak baktığımızda kritik pozisyonun çok fazla olduğu bir derbide Halil Umut Meler, çok başarılıydı. Belki bir-iki faul hatası, biriki sarı kart hatası yoruma açık olabilir ama genel anlamda baktığımızda başarılıydı.

Beşiktaş, Türkiye'nin en kötü savunma yapan takımı. Yediği gol savunma hatası. Mert'in kırmızı gördüğü pozisyon savunma hatası. Çıkarken kaptırdılar ve dağıldılar. Galatasaray ise farka gideceği maçta ikinci yarıda Rosier'i kesemedi, sıfıra indi ve Chamberlain bomboş vurdu bu da Galatasaray için savunma zaafıydı.

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