AHMET ÇAKAR

Verilen penaltı tam bir uydurma

Aslında 81. dakikada lig bitmişti. Galatasaray, 'Şampiyon' olmuştu. Fenerbahçe'nin ikinciliği bile tehlikeye girmişti. Ama ne olduysa 81. dakikadan sonra oldu. Sonradan oyuna giren Crespo ve İrfan Can maçı kurtardılar. Bitime dakikalar kala Alioski ortasını yaptı, İrfan Can ceza sahası içinde Hanousek tarafından itildi ve penaltı geldi. Aslında penaltıyı Valencia'nın atması büyük bir risk. Kaçırsa sezonun faturası ona kesilecekti. Fenerbahçe beraberliği yakaladı ve hakem 10 dakika uzatma verdi. Uzatmanın da sonlarına doğru İrfan Can soldan girip Crespo'nun önüne bıraktı ve Crespo da çok yavaş bir vuruşla Fenerbahçe'yi hayata tutundurdu. İşte futbol böyle bir spor. Adeta fırıldak gibi. Oysa ki ilk yarıya baktığımızda direkten dönen toplar, çizgiden çıkan top ama Fenerbahçe bir türlü golü bulamadı.

İkinci yarı aslında Ankaragücü golü çok daha önce bulabilirdi. Belki de dün gecenin en net gol pozisyonu Ankaragücülü oyuncunun 4-5 metreden vurduğu ve Fenerbahçe kalecisi İrfan Can'ın son anda ayağı ile kurtardığı top. İrfan Can bunu engelledi ama 81. dakikada ne kaleci İrfan Can ne de Szalai, Sow'un golünü engelleyemediler. Fenerbahçe düşe kalka bazen de mucizelerle ligde tutunmaya devam ediyor.

Gelelim hakem Atilla Karaoğlan'a… Verdiği penaltı tam uydurma ve eyyam penaltısı. İrfan Can, sağ gözüyle rakibe bakıp, önüne geçip, göğüs temasını alıp kendini yere atıyor. Yazıktır, günahtır. Ayrıca ilk yarının son dakikasında da İsmail Yüksek'e verdiği sarı kart mutlak hatalı. Bırakın kartı, faul bile yok.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın