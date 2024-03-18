AHMET ÇAKAR

Penaltılar ve kırmızı doğru

Galatasaray kötü oynadığı, kötü goller yediği, son bölümde mağlup duruma düştüğü, bu esnada da penaltı kaçırdığı maçı kazanmasını bildi. İlk yarıya bakıyoruz, ilk 10 dakika dışında Galatasaray yok. Muslera hata üstüne hata yapıyor, Kasımpaşa golleri buluyordu. Son bölümde Kasımpaşa 3-2 öne geçti. Bu sırada Galatasaray bir penaltı kazandı, İcardi bu sefer penaltıyı kaçırdı. Fakat tuhaf olan şu; İcardi, penaltı kaçırdığı için kötü kişi olacaktı ki hemen akabinde beraberlik golünü getirdi. Ardından da Vinicius fişi çekiverdi. Dünkü galibiyeti asla iyi oyun, inanç ya da kaliteyle açıklayamayız. Tam anlamıyla Allah'ın bir lütfu.

Atilla Karaoğlan için kritik kararlar vardı. İlk yarıda Kasımpaşalı oyuncunun eline çarpan topta G.Saray penaltı bekledi. Hakemin kararı doğru. Top Kasımpaşalı oyuncunun, takım arkadaşı topu savuştururken doğal konumdaki koluna geliyor. Ayrıca G.Saray lehine verdiği penaltı ve çıkan kırmızı kartta da mutlak haklı.



MELER 3 PUANI HEDİYE ETTİ

Trabzon'da kara bir gece yaşadık. UEFA, FIFA, dün bu karşılaşmayı izleseler 'Bu maç nasıl 90 dakikaya tamamlandı' diye birbirlerine sorarlar. Fenerbahçe ilk 45 dakikayı 2-0 önde kapattı. Ardından devreye Trabzonspor seyircisi girdi. Meşaleler, yabancı cisimler sahaya yağdı ve tüm Fenerbahçe bir anda sindi. Önce kaleci Livakovic'in hatasıyla gelen bir frikik golü, ardından da Djiku'nun acemice yaptığı bir penaltı ile maç birden eşitlendi. Seyirci görevini yapmış gibi 2-2'den sonra sahaya hiçbir şey atmadı. Halil Umut Meler adlı sözde hakem, aynı şartlarda maçı devam ettirdi. Bitime de az bir süre kala Batshuayi, attığı golle Fenerbahçe'yi ipten aldı. Maçtan sonra yaşananları hepimiz gördük. Bu önce ülke federasyonunun basiretsizliği, sonra da hakem Meler'in futbola ihanetidir. Üstelik Fenerbahçe'nin galibiyet golünden önce de Oosterwolde'nin yaptığı faulü görmeyerek bu sefer de maçı Fenerbahçe'ye hediye etti.

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