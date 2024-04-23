AHMET ÇAKAR

Şampiyonluk Fener için bitti

Fenerbahçe'nin şampiyonluğu dün gece gasp edilmiştir. Son dakikada uydurma, hatalı ve taraflı bir penaltıyla yarış dışına itilmiştir. Bana hiç kimse ama hiç kimse son dakikada verilen penaltının penaltı olduğunu anlatamaz. Adam topa vuruyor, her ne kadar Livakovic'in sağ ayağı, Sivassporlu oyuncunun ayağına temas etse bile bu temastan önce Sivassporlu oyuncu, kendini kalecinin önüne doğru yere bırakıyor. Hakem önce devam ettiriyor, dakikalarca VAR hakemi inceliyor, en sonunda hakemi kenara davet ediyor ve penaltı verdiriyor. Bir defa VAR daveti yanlış. Çünkü penaltı filan değil. Ayrıca yaşananlar çok acı. Hakem de penaltıyı verirken aslında bunun penaltı olmadığını çok iyi biliyor. Yıllardır söylüyoruz, Türkiye'de anti Fenerbahçe lobisi var.

Hakem yerli de olsa yabancı da olsa, VAR hakemi nereden olursa olsun sonuçta parçalanan, gasp edilen Fenerbahçe oluyor. Fenerbahçe pek tabii ki dün gece kazanmayı hak edecek bir futbol oynamadı. Başta İrfan Can Kahveci olmak üzere birkaç oyuncu dışında hepsi fiyaskoydu. Ama bunların hiçbiri kriter değil. Türk hakemliğinin dün gece neler yapabileceğini gördük. Belki de dün gece Fenerbahçe için şampiyonluk gitti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın