AHMET ÇAKAR

Hakemi beğendim

Galatasaray, Pendik'i rahat yendi. Son vuruşlarda biraz dikkatli olsalardı maç 6-7 olurdu. Tuhafıma giden şu; nerede o Fenerbahçe karşısında ısıran, sürekli faul yapan, oyunu soğutan, vakit geçirmek için taktik varyasyonlara başvuran Pendik, nerede dün geceki Pendik. Oyunu çirkinleştirmediler, beyefendi gibi oynadılar, neredeyse faul bile yapmadılar. Ne diyelim; Fenerbahçe maçında aşırı konsantre olmuşlardı ama dün gece konsantre olmadılar ya da olamadılar. İlk yarım saate bakıyoruz, Galatasaray dominant ancak pozisyonu yok. Derken sahneye kalite farkı çıktı. Soldan Kerem Demirbay getirdi, Mertens ki ancak onun gibi oyuncuların yapabileceği şekilde geriye çıkardı ve İcardi de belki de Türkiye'deki ceza alanı dışından ilk golünü attı. Vuruş kalitesi mükemmel. Başka oyuncu ayak üstü vurur, İcardi ayak içiyle penaltı atar gibi bıraktı. Hemen ardından da bir kornerde Abdülkerim bomboş yükseldi, kafayla maçı bitirdi. İkinci yarı Galatasaray farka koşabilirdi. Neler kaçtı neler… Aslında dün gece pekala Galatasaray'ın averajını düzeltebileceği bir gece olabilirdi. Barış Alper her hafta üstüne koyarak ilerliyor. Çok kuvvetli, acımasız. Bazen düşündüklerini yapamıyor ama bu ivmeyle giderse müthiş bir futbolcu olacak. Hakem Direnç Tonusluoğlu'nu çok beğendim. Pendikspor'un attığı gole Galatasaray itiraz etti ama gol kararı kesinlikle doğru. Kerem'in kaçırdığı penaltıyı tekrar ettirmesi de doğru. Çünkü kaleci penaltıyı kurtarmadan evvel, topu uzaklaştıran Pendiksporlu oyuncu vuruştan önce ceza sahasına girmişti.

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