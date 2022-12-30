AHMET ÇAKAR

Sakın hakemlik yaptırmayın!

Sivas'ta hakemlik adına skandal, korkunç ve göstere göstere tetikçilik yapılan bir maç yaşandı. Eğer TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, temiz ve iyi niyetliyse Erkan Özdamar ve VAR hakemi Özgüç Türkalp'a sezon sonuna kadar hakemlik yaptırmaz. Hakem kararları maçın önüne geçti. Sivas'ın bir golü iptal edildi, ben anlamadım. Eski hakemlere sordum onlar da anlamadı. Büyüteçi elime aldım, yine bir şey göremedim. VAR hakemi niye çağırdı, hakem dakikalarca inceleyip golü niye iptal etti belli değil. Üstelik bir VAR incelemesinde AVAR hakemi düğmeye basar ve bir potansiyel penaltı mı ya da potansiyel bir ofsayt mı var kamuoyuna duyurur. Bu gol niye iptal edildi bilmiyorum! Bunun adı açıkça Sivas'ın puanını gasp etmektir. Hele hele uzatmanın 13. dakikasında bir rezillik daha var ki kabul edilemez. Nelsson kafa topuna çıkıyor, neymiş VAR'a göre bir penaltı. Allah'tan öncesinde ofsayt vardı ki bir rezillik daha yaşanmadı. Artık Türk futbolunda yaşananlar hakem hatasını geçti gaspa ve tetikçiliğe dönüştü.



HER GEÇEN HAFTA DAHA KÖTÜ

Beşiktaş, bu sezonun en iyisi olmasa bile iyi diyebileceğimiz maçlarından birini oynadı. Demirspor'a pozisyon vermelerine rağmen oyunun genel kontrolü, alan daraltıp rakipten kolay top kapma gibi daha önce zafiyetler gördüğümüz kısımları düzeltmiş. Oyunun hemen başında kaleci ve baraj hatasıyla Beşiktaş ilk golü buldu. Masuaku kapalı köşeden golü yaptı. Ondan sonra Beşiktaş ikiyi bulsa maç önemli yerlere giderdi ama ikinci yarıda en önemli pozisyonu Adana Demirspor buldu. Gulbrandsen'in kaçırdığı inanılır gibi değil. Sonuç olarak Beşiktaş'ın, ligin güçlü takımlarından birini yenmesi hem puan hem de moral açısından önemli. Ali Şansalan her geçen hafta kötü maç yönetiyor. Standartı bir türlü tutturamadı.

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