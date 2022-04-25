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AHMET ÇAKAR
Tebrikler Bayarslan

Tebrikler Bayarslan

25.04.2022, Pazartesi
Galatasaray gerçekten tat vermiyor... Maça yakalanan ve rakibe verilmeyen pozisyon olarak baktığımızda Galatasaray önde gibi görünüyor ama oyun asla ve asla tatminkâr değildi. Üç pası bir arada yapamıyorlar, ileride top tutamıyorlar. Bir iki kaliteli ayağın gayreti ile dün gece kazandılar. Oyunun hemen başında Kerem, sol çaprazdan girdi, kalecinin de hatasından yararlanıp kapalı köşeden golü yapıverdi. Aslında bu dakikadan sonra duran toplardan pozisyon buldular, Gomis de karşı karşıya kaldı ama ağır davrandı. İkinci yarı belli dönemler Galatasaray dan dun oynadı. Pas yapıp, pasla çıkmak, topu kontrolde bulundurmak hak getire. Hele hele son saniyelerde Poko'nun vuruşu gol olsa diğer bir deyimle Muslera çıkartamasa Galatasaray maçı kazanamıyordu. Pulgar'a bakıyoruz iyi oynadı ama Türkiye'de Pulgar gibi oynayan ya da oynayabilecek çok oyuncu var. Ofansif katkısı yok. Alıyor-veriyor... Nelsson fena oynamadı. Kerem tartışmasız Türkiye'nin en yetenekli futbolcularının başında geliyor. Belki 'Alıp tek başına gidiyor' diye eleştirilebilir ama topu aldığında yaklaşan yok, yardıma gelen yok. Sonuçta Galatasaray şöyle veya böyle kazandı. Zaten bundan sonraki maçlar formalite. Zira Torrent artık kendi istatistiklerine oynuyor. Gençleri oynatmak gibi de bir düşüncesi yok. Lig sonunda 'Bu kadar puan topladım' diyecek ve elini güçlendirecek hepsi bu.
Hakem Volkan Bayarslan'ı haftalardır izliyorum, her maçında beğenmiştim, dün gece de çok beğendim. Fiziği çok iyi, oyunculara tavrı mükemmel, belki bir ufak avantajı oynatmamak dışında hatası da olmadı. Tebrikler Volkan Bayarslan.
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