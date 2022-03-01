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Haberler Ahmet Çakar Faul yok, devam kararı doğru
AHMET ÇAKAR
Faul yok, devam kararı doğru

Faul yok, devam kararı doğru

01.03.2022, Salı
Fenerbahçe kaybedebilirdi, berabere de bitirebilirdi ama kazandı. Dün kazanmışsa bunun baş mimarı kaleci Altay Bayındır'dır. Çok ama çok önemli toplar çıkardı. Zaten hep derler ya 'Tutanınla atanın iyi olacak." Fenerbahçe'nin sadece tutanı iyiydi. Çok iyi oynadılar mı, hayır! Kasımpaşa da ona ayak uydurdu ve dün geceki futbol ortaya çıktı. Karşılaşmanın hemen başında Zajc çok güzel bir gol attı, ondan sonra mücadelenin tamamında Fenerbahçe diye bir takım yok. İlk yarı top kaybeden Fenerbahçe, ileride top tutamayan Berisha, yerini kaybeden defans elemanları ama devleşen Altay Bayındır... Aslında ikinci yarıda da tablo pek farklı değildi. Bu arada Kasımpaşa golü buldu. 1-1'den sonra ev sahibi takım kazanabilirdi de... Ama son saniyelerde Kasımpaşalılar'ın çok itiraz ettiği bir golle de Fenerbahçe 3 puanı alıverdi.
Szalai'nin golünde Valencia rakibi itti mi, itmedi mi çok tartışıldı. Şimdi gelelim hakeme... Bence Mete Kalkavan fevkalade bir maç yönetti. Tartışmalı an son dakikadaki gol. Oyunun akışına baktığınızda sanki Valencia, Kasımpaşalı defans oyuncusunu itmiş gibi görünüyor. Ama Mete Kalkavan golü verdi. VAR incelemesine baktığımızda Valencia'nın ufacık bir teması var ama Kasımpaşalı oyuncu abartılı şekilde kendini öne atıyor. Bence faul yok. Karar doğru. Bu dakikadan sonra da tüm Kasımpaşalı oyuncular kontrolü kaybettiler, Mete de haklı olarak art arda kartlarını gösteriverdi.
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