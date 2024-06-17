Dilan Polat davasında flaş gelişme! Savcılık 'Tahliye edilsin' demişti! Adli tıp raporundaki gerekçe...

Dilan ve Engin Polat davasında önemli gelişmeler yaşandı. Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 11 şüphelinin tahliyesine karar verilmişti. Kara para aklama suçlamasıyla 7 aydır tutuklu olan fenomen Dilan Polat için ise savcılık ilk kez tahliye talebinde bulundu. İşte haberin detayları...