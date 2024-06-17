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Dilan Polat davasında flaş gelişme! Savcılık 'Tahliye edilsin' demişti! Adli tıp raporundaki gerekçe...

Dilan ve Engin Polat davasında önemli gelişmeler yaşandı. Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 11 şüphelinin tahliyesine karar verilmişti. Kara para aklama suçlamasıyla 7 aydır tutuklu olan fenomen Dilan Polat için ise savcılık ilk kez tahliye talebinde bulundu. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş: 17.06.2024 10:37 Güncelleme: 17.06.2024 10:41
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Dilan Polat davasında flaş gelişme! Savcılık ’Tahliye edilsin’ demişti! Adli tıp raporundaki gerekçe...

İstanbul merkezli olarak yürütülen soruşturma kapsamında, fenomen Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli tutuklanmıştı. Geçtiğimiz günler Polat'ın kardeşleri Can ve Sıla Doğu'nun da bulunduğu 11 şüphelinin tahliyesine karar verildi.

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Dilan Polat davasında flaş gelişme! Savcılık ’Tahliye edilsin’ demişti! Adli tıp raporundaki gerekçe...

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 16 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, sulh ceza hakimliği aylık tutukluluk incelemesi yaptı.

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Dilan Polat davasında flaş gelişme! Savcılık ’Tahliye edilsin’ demişti! Adli tıp raporundaki gerekçe...

11 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Hakimlik, Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu ile Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe'nin adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edilmesine hükmetti.

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Dilan Polat davasında flaş gelişme! Savcılık ’Tahliye edilsin’ demişti! Adli tıp raporundaki gerekçe...

TUTUKLULUKLARI DEVAM EDİYOR

Savcılık Dilan Polat'ın da adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini isterken,hakimlik, Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 5 şüphelinin ise tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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Dilan Polat davasında flaş gelişme! Savcılık ’Tahliye edilsin’ demişti! Adli tıp raporundaki gerekçe...

TALEBİN GEREKÇESİNE ULAŞILDI

Savcılığın tahliye talebinin gerekçesine ulaşıldı. Şüphelilerin tutuklulukta geçirdiği süreyi de dikkate alan savcılık, dosyaya ulaşan "Aklama Suçu incelemesi ve Araştırma Görevi Ön Değerlendirme Yazısı"nda, tutuklama tedbirinin bu aşamadan itibaren ölçülü olmayacağı, adli kontrol tedbirleriyle hukuki faydanın sağlanabileceğinin aktarıldığını belirtti.