11 Ocak 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ahmet Çakar Gitsinler Hull City’de oynasınlar
AHMET ÇAKAR
Gitsinler Hull City’de oynasınlar

Gitsinler Hull City’de oynasınlar

11.01.2022, Salı
Fenerbahçe'de yıkım devam ediyor... Hem de ne yıkım. Puan kayıpları, kötü futbol, umut bağlanan oyuncuların rezillikleri. İşte dün gecenin özeti bu...
Aslında sadece dün gecenin değil, haftalardır tablo böyle. İlk yarıya bakıyorsunuz sağ kanadı hep kullanmaya çalışan, sol kanatta işi olmayan bir Fenerbahçe. İşte bu dakikalarda uydurma bir penaltı kazandı, üstelik öne de geçti. Ama Fenerbahçe iyi oynamıyordu. Devre biterken de Gökhan İnler'in harika bir golü geldi. Aslında Gökhan'ın harika vuruşu kadar Berke'nin de hatası var. Top elinin üzerinden kaleye gitti. İkinci yarı düzeltebilir mi, maçı kazanabilir mi diye düşünürken, devrenin başında Belhanda, Adana Demirspor'u öne geçiriverdi. Bana göre Berke'nin bu golde de hatası var. Yüksek top, Belhanda gelişine vuruyor, sert değil ama top Berke'nin bacaklarının arasından kaleye giriyor. İşte bu dakikadan sonra her şey bitti. Mesut kurtarıcı diye giriyor, artık halı saha futbolcusu kıvamında bir gücü var. Fenerbahçe'de oynayan birçok oyuncunun yeri, asla Fenerbahçe değil. Gitsinler Hull City'de oynasınlar. Buna Mesut Özil de dahil. Belki kaleci Berke, Hull City'de oynayamayabilir. Sadece Fenerbahçe için değil, Ali Koç için de bundan sonra her şey çok zor.
Demirspor'u beğendim. İyi takım olmuşlar. Denk getirseler daha da fark olabilirdi. Halil Umut Meler'in verdiği penaltı kabul edilemez. Bana göre uydurma bir penaltı. Bu penaltıysa her maçta düzinelerce penaltı verilir.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Beşiktaş’ın yediği ilk golde faul var! 10.01.2022 Pazartesi
Eyyam yok! 09.01.2022 Pazar
Takımın havası, gazı kaçmış 27.12.2021 Pazartesi
Hem penaltı hem kırmızılar doğru 23.12.2021 Perşembe
Trabzon yıldız oyuncu farkıyla 22.12.2021 Çarşamba
Ben penaltı vermezdim 20.12.2021 Pazartesi
G.Saray hakem mağduru! 14.12.2021 Salı
Şansalan mükemmel yönetti 13.12.2021 Pazartesi
Serdar Dursun hep durmalı! 06.12.2021 Pazartesi
Şampiyonluk koşusu 05.12.2021 Pazar
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA