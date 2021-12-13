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AHMET ÇAKAR
Şansalan mükemmel yönetti

Şansalan mükemmel yönetti

13.12.2021, Pazartesi
Önce şunu söyleyeyim, "Futbolcunun cenaze namazı kılınmaz" diye kim demişse çok haklıymış... Hangi milletten, hangi dinden olursa olsun futbolcu milleti, ciddi anlamıyla fırıldak bir millet. Sergen Yalçın gitti, adamlar kendilerine geldi. Çok mu iyi oynadılar? Hayır... Ama bir şeyi mükemmel yaptılar; mücadele, coşku ve yardımlaşma... O halde sormak lazım; arka arkaya maçları kaybederken, ligin zayıf takımlarına karşı mağlup olurken sahada ruh gibiydiniz, isteksizdiniz... Peki 3 günde ne değişti de bu hale geldiniz? Sizler Sergen Yalçın ve ekibini sabote edip yolladınız. Maça gelince; çok net bir şekilde Batshuayi-Güven ortaklığı kurtardı... Beşiktaş'ta coşku ve mücadele vardı ama kötü goller yediler. Son bölüme de mağlup girdiler. İşte bu bölümde sahaya Güven çıktı. Çok akıllı iki asistle Batshuayi'ye golleri yaptırdı, uzatmalarda da Batshuayi ona borcunu ödedi. Asistiyle Güven noktayı koydu. Çok gariptir, Beşiktaş'ın fizik gücü kötü diyorduk, dün akşam maşallah hepsi dopingli gibi. Tabii bunu mecazi anlamda söylüyorum.
Hiç kimse şunu demesin; 'Hoca değişikliği takımı ateşler.' Geçin onları, Beşiktaş'ın başına Jose Mourinho mu geldi? Sadece Sergen gitti. Bundan sonra Beşiktaş ne yapar? İstese çok şeyler yapar. Yapacak gibi de görünüyor. Ali Şansalan çok zorlu ve sıkıntılı bir dönem geçirdi. Trabzon-Fenerbahçe maçından sonra onun yaşadıklarını tahmin edebiliyorum. Ama dün gece bence kolay olmayan bir maçı mükemmele yakın yönetti.
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