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Haberler Ahmet Çakar Özkahya’ya tek eleştirim var
AHMET ÇAKAR
Özkahya’ya tek eleştirim var

Özkahya’ya tek eleştirim var

13.09.2021, Pazartesi

Fenerbahçe çok iyi oynamıyor ama iyi mücadele ediyor. Çok fazla gol pozisyonu üretemiyor ama fazla da pozisyon vermiyor. Dün gerçekten kütür kütür bir maç oldu. Fakat tartışılması gereken en önemli nokta, F.Bahçe'deki sakat oyuncular. Bu asla normal değil. 4 hafta geride kaldı, yaklaşık 10 oyuncu sakatlık geçirdi. Bunun bilimsel ve mantıksal tek açıklaması, oyuncular ya fazla çalıştırılıyor ya da çalışırken bazı adale gruplarına fazla yüklenme olup bazılarına olmuyor. F.Bahçe, Osayi ile golü buldu ama sonra sahneye Altay çıktı. Şımarıklık desem değil, fantezi desem o da değil, peki Altay sen ne yapmak istedin kardeşim? Topla debelendin, ayağındaki topu rakibe verdin, sonra da rakip arkası dönükken penaltı yaptırdın. Halbuki orada bile biraz daha kapatıp penaltıyı yaptırmayabilirdin. Sonuçta baktığımızda 1-1 çok sürpriz sonuç değil ama F,Bahçe'nin bu yaşadığı sakatlıklar koskoca bir soru işareti.
Halis Özkahya'yı beğendim. Verdiği kararlar doğru. Özkahya'ya tek eleştirim en az 10-12 dakika duraklama olacakken sadece 7 dakika verdi.

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NELSSON'UN HAREKETİ PENALTI

Az kalsın G.Saray yine tarih yazıyordu. Tıpkı Kasımpaşa maçında olduğu gibi ilk devrede çok iyi oynayıp, goller bulup 2-0 öne geçtiler, fakat maç sonunda puan kaybettiler. Galatasaray ilk yarıda deplasmanda nasıl oynaması gerekiyorsa öyle oynadı. Gencecik çocuklar, aldıkları toplarla çok çabuk kontraya çıktı. İlk golde Edgar'ın büyük hatasıyla Emre ağları sarstı. Daha sonra da Kerem Aktürkoğlu'nun bencil davranmayıp tekrar Emre'ye 'al da at' diye bırakması Galatasaray'ı iki farklı öne geçirdi. İşte ne olduysa bundan sonra oldu. Avcı, iki oyuncu değiştirdi ve ardından Trabzonspor maça hakimiyetini koydu. Önce Cornelius Trabzon'un ilk golünü attı ki, burada Galatasaray'ın ciddi bir yerleşim hatası vardı. İkinci yarıda da Nwakaeme ile Trabzon'un beraberliği geldi. Aslında kalan dakikalarda oyun disiplininden koptular. İkisi de kazanabilirdi.
Hakem Ali Palabıyık başarılı maç yönetti. Fakat kafama takılan bir pozisyon var. G.Saray'ın Danimarkalısı Nelsson kaleye şut çekildiğinde topa atlıyor, sol eli yukarıda. Temas var mı yok mu? Bence var. Dolayısıyla penaltı ve sarı kart olması gerekirdi ama VAR daveti gelmedi.

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