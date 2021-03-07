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AHMET ÇAKAR
Hakem iyi yönetti

Hakem iyi yönetti

07.03.2021, Pazar
Şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş yapması gerekeni yapıyor. Açıkçası son iki haftadır çok iyi oynadıklarını söyleyemeyiz. O eski coşkuları, o eski tempoları yok ama önce Yeni Malatyaspor dün de Gaziantep FK gibi hatırı sayılır takımları yenmeyi başardılar. Şampiyonluk yolunda bu maçlar çok ama çok önemli. Kötü oynarken de kazanacaksın. İşin sırrı bu. İlk yarıda sadece bir pozisyon var, o da gol oldu.
Aboubakar kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş'ın şu sıralar en etkili oyuncusu ise Rachid Ghezzal. Hem ayağına top çok yakışıyor hem de pozisyon bilgisi ve asist melekesi çok gelişmiş bir oyuncu. Rıdvan Yılmaz dün yine soldaydı. Çok genç bir oyuncu, zaman zaman top kaybediyor, eksikleri var ama Beşiktaş'ın geleceği diyebiliriz.
İkinci yarı yine Aboubakar, Beşiktaş'a ikinci golü getirdi. Kesinlikle Türkiye'nin hem en iyi golcüsü hem de en etkili forvet oyuncusu. Sonuçta Beşiktaş, düşük tempoyla, düşük coşkuyla doludizgin ilerliyor ve puanları topluyor.
Dünkü karşılaşmayı yöneten Mete Kalkavan insan olarak çok sevdiğim bir isim. Fena da maç yönetmedi. Beşiktaş'ın attığı ilk golden önce orta sahada Kenan, Rıdvan tarafından faule maruz kalıyor. Mete Kalkavan, haklı olarak avantaja oynatıyor. Avantajda top Gaziantepli oyuncuda kalıyor. O sürüyor kaptırıyor, dönen top gol oluyor. Burada Mete Kalkavan'ı suçlamak yersiz. Avantaja bırakması doğruydu. Avantaja bırakılan Gaziantepli oyuncu, topu kontrolüne aldı ama kaptırdı ve gol oldu. Bunun haricinde baktığımızda da genel olarak Mete'ye kötü diyemem.
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