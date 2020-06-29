AHMET ÇAKAR

Hakem objektifti

Enteresan bir maç oldu. Aslındı karşılaşma gitti geldi... İkinci yarının hemen başında Başakşehir golü bulduktan sonra ikinci golü de atıp belki de şampiyon olabilirdi. Ama son 10 dakika maç 1-1 olup üstelik 10 kişi kaldığında maçı da kaybedebilirler, Galatasaray'ı da yarışa sokabilirlerdi. Ama ikisi de olmadı. Görünen o ki şampiyonluk Başakşehir ile Trabzonspor arasında geçecek gibi. İlk yarı Başakşehir oyuna iyi başlamış olmasına rağmen özellikle Seri'nin organizasyonunda Galatasaray oyunu tutmayı bildi. Baktığımız vakit, fazla bir pozisyon yok ama ikinci yarı Başakşehir çok iyi başladı. Üstelik golü de buldular. Soldan mükemmel bir ortaya Aleksic'in bombaş kafası skor üstünlüğünü getirdi. Ama sormak lazım. O Aleksic o kafayı bomboş nasıl vuruyor? İşte bu dakikadan sonra Başakşehir ikiyi bulsa belki lig bitecekti ama Başakşehir çıkarken topu kaptırdı, Saracchi soldan çok iyi girdi ve Emre Akbaba'ya 'Al da at' dedi. İşte bu golden sonra bütün ibre Galatasaray'a döndü. Visca oyundan atıldı ve Galatasaray pozisyonlar bulmaya başladı. Bu dakikalarda Galatasaray'ın son vuruşu yapacak bir oyuncusu olsa bugün belki de lig bambaşka bir durumda olacaktı. Başakşehir iki puan önde ama başta Visca olmak üzere çok önemli oyuncuları haftaya Antalya'da cezalı. Dolayısıyla haftaya Trabzon, Galatasaray'ı İstanbul'da yenerse tekrar lider olabilir. Hakem Ali Palabıyık maçın genelinde iyi olmasına rağmen bence Visca'ya gösterdiği ikinci sarı kartta hatalı. Top ortada yüksekte, iki oyuncu birden hamle yapıyor ve çarpışıyorlar. Kasti bir hareket yok. Dolayısıyla sarı kart yok ve Visca oyundan atılmamalıydı. Bütün bunlara rağmen bu pozisyon dışında oyunun kontrolünü elinde tuttu ve objektifti.

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