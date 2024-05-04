04 Mayıs 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Şırnak'ta korku dolu anlar! Sel sularına kapılan 1'i çocuk 2 kişiyi çevredekiler böyle kurtardı

Şırnak'ta korku dolu anlar! Sel sularına kapılan 1'i çocuk 2 kişiyi çevredekiler böyle kurtardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılar sonrası başlayan kuvvetli yağış sonrası, Şırnak sele teslim oldu. Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde sağanak sebebiyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Cizre'de etkili olan yağış nedeniyle sel sularına kapılan 1'i çocuk 2 kişi çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. İşte yüreklerin ağza geldiği o anlar...

Giriş Tarihi: 04.05.2024 22:19 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 22:19
  • 1
  • 14
Şırnak’ta korku dolu anlar! Sel sularına kapılan 1’i çocuk 2 kişiyi çevredekiler böyle kurtardı

Şırnak'ta yaşanan sel felaketi hayatı olumsuz etkiledi.

  • 2
  • 14
Şırnak’ta korku dolu anlar! Sel sularına kapılan 1’i çocuk 2 kişiyi çevredekiler böyle kurtardı

Cizre'de şiddetli yağışların yol açtığı selde sokak ve caddeler su altında kaldı.

  • 3
  • 14
Şırnak’ta korku dolu anlar! Sel sularına kapılan 1’i çocuk 2 kişiyi çevredekiler böyle kurtardı

Cudi Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın ve çocuk sel sularına kapıldı.

  • 4
  • 14
Şırnak’ta korku dolu anlar! Sel sularına kapılan 1’i çocuk 2 kişiyi çevredekiler böyle kurtardı

Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kurtarılan kadın ve çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

  • 5
  • 14
Şırnak’ta korku dolu anlar! Sel sularına kapılan 1’i çocuk 2 kişiyi çevredekiler böyle kurtardı

O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.