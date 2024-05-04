04 Mayıs 2024, Cumartesi
Şırnak'ta korku dolu anlar! Sel sularına kapılan 1'i çocuk 2 kişiyi çevredekiler böyle kurtardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılar sonrası başlayan kuvvetli yağış sonrası, Şırnak sele teslim oldu. Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde sağanak sebebiyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Cizre'de etkili olan yağış nedeniyle sel sularına kapılan 1'i çocuk 2 kişi çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. İşte yüreklerin ağza geldiği o anlar...
Giriş Tarihi: 04.05.2024 22:19 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 22:19
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