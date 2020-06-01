AHMET ÇAKAR

TFF'nin aldığı karar yüzde 100 doğru.Avrupa'da Fransa hariç neredeyse tüm liglerbaşlıyor. Ve tekrar artık kim şampiyon olacak,kimler düşecek tartışılmaya başlandı.Ama seyircisizoynandığında bana göre bu işten en fazlanemalanma ihtimali olan takım Başakşehir.Zira zaten evlerinde çok az seyirci ile oynuyorlarve buna alışıklar.. Trabzonsporve G.Saray iç sahada ortalama 30-40 bin kişi ilehem rakip hem de hakem üzerinde baskı oluştururlarkenşimdi bu avantajlarını kaybettiler.Almanya'dan örnek verelim; maçlar seyircisizoynanmaya başlandı. Birkaç hafta geride kaldı,sayısal olarak baktığımızda deplasman takımlarınınbaşarısı yükseliverdi. Artık bence iç sahadış saha diye bir şey kalmadı.Bunların içinde en tecrübelisiFatih Terim.Stresi, şampiyonluklarıson düzlük baskılarını yıllariçinde çok yaşadı.Rıza Çalımbayise tam arada. Hoca avantajı mutlakG.Saray ve Terim lehine.Seyircisiz maçlar sadece deplasman takımlarıdeğil hakem için de bir avantaj. Baskıyok, uğultu yok, kötü tezahürat yok.. Verilecek bir yanlış karar şampiyonuve düşeni değiştirebilir.Komik ve manasız bir istek. Futbolla alakasıolmayan bir istek. Düşme niye kalkacakmış?Maçlar oynanmasaydı, lig sonlandırılmışolsaydı bu talebin kendi içinde birmantığı olabilirdi. TFF pek tabii ki reddetmekledoğruyu yaptı.Yabancı sayısını sıfırlamak hemmantıklı değil hem de global futboldayeri yok.. Bir takımsahaya çıktığında hiçbiri TürkMilli Takımı'nda oynayacak seviyededeğilse o işte sakat bir şey vardır. Arayıbulmak, optimumu bulmak çok önemli.