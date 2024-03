AK Parti İBB adayı Murat Kurum’dan anket mesajı: Nisan gelecek İstanbullunun dertleri bitecek

O yüzden İstanbul'un metrosunu konuşacaksa, İstanbul'un kentsel dönüşümünü konuşacaksa, İstanbul'un geleceğini, İstanbul'un yarınlarını konuşacaksa biz her konuşmaya ve her davete açığız. Ama önce bu samimiyetini gösterecek. Yani sen İstanbul dışında her işle uğraşacaksın, İstanbul dışında her türlü gündemi takip edeceksin ama özne İstanbul olduğunda maalesef o durumdan uzak duracaksın. Sonra da ben İstanbul ile ilgili bu konuları konuşmak istiyorum daveti edeceksin, samimi bir davet değil. Önce İstanbul'u düşündüğünü kendisi bir göstersin. Projeleriyle, duruşuyla, bakışıyla İstanbul'un geleceği adına, vatandaşlarımızın bu sorunlarını çözmek adına bu samimiyeti göstersinler sonra bizi davet etsinler" ifadelerini kullandı.