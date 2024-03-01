AK Parti İBB adayı Murat Kurum’dan anket mesajı: Nisan gelecek İstanbullunun dertleri bitecek

"İSTANBUL'UN GÜNDEMİNDE OLMAYAN HİÇBİR İŞ BİZİM GÜNDEMİMİZDE OLMAYACAK"

Kendisine yöneltilen 'Kanal İstanbul ile ilgili aktifleşecek bir proje olacak mı sorusunu yanıtlayan Kurum, "Gündemde olmayan bizim gündemimizde olmayacak diye bunu ısrarla söylememize rağmen sizde ısrarla temcit pilavı gibi Kanal İstanbul da Kanal İstanbul diye soruyorsunuz. İstanbul'un gündeminde yoksa bizim gündemimizde yok diyoruz. Bunu söylememize rağmen yine soruyorsunuz. Vefat 53 bin diyoruz, 153 bin dediniz diyorsunuz. Anlayamıyorum ben sizi dolayısıyla. Yine cevap vereyim. İstanbul'un gündeminde olmayan hiçbir iş bizim gündemimizde olmayacak. Net bir şekilde altını çiziyorum. Kanal İstanbul ile alakalı durum budur. Bizim önceliğimiz metro, önceliğimiz deprem, önceliğimiz vatandaşımızın huzuru, gençlerimizin geleceği, orada yapılan ihaleyle ilgili yine gündem değiştirme çabalarını görüyoruz. O telaş var ya o telaş, şimdi ne yapsak da gündemi farklı alana çeksek telaşı bu. O arsa Emlak Konut genel müdürüyken bizim aldığımız bir arsa. THY personeli için orada yapmış olduğumuz bir proje. Bu projenin kanalla alakası yok, ilgisi yok. Orada Emlak Konut Genel Müdürlüğü ile Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğümüzün vatandaşımızın konut edinmesi amacıyla yapmış olduğu bir iş. O yüzden sizlere tavsiyemiz oradaki ev alacak kardeşlerimizin mutluluğuna ortak olun. Bu mutluluk hepimizin mutluluğu. İstanbul'un yarınları için bir yatırım yapılacaksa bu hepimiz için güzel bir şey. Konut fiyatları nasıl düşecek konut yapmadan? İnsanlar geleceğe umutla nasıl bakacak sağlam, güvenli yuvaları olmadan? Deprem endişesini nasıl atacaklar ev yapılmadan? Dolayısıyla bu bakış açısı önemli. Bizim 31 Mart'ta insanlarımıza, İstanbulumuza, İstanbul'a hizmeti anlatmamız lazım. İstanbul'un sorunlarını nasıl çözeceğimizi anlatmamız lazım. İstanbul ile ilgilenmemiz lazım. İstanbul dışındaki gündemler İstanbul'a faydası olan işler değil. Bir kez daha bunu ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

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