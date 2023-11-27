Dayakçılarına kurşun yağdırdı 2 kişiyi yaraladı

Olay, saat 19.30 sıralarında kentin en işlek bölgelerinden Gaziantep Caddesi'nde meydana geldi. Özcan D. ile Engin Ş. kafede tartıştıkları Cemal S.'yi darbetti. Kafeden çıkan Cemal S., bir süre sonra yanına tabanca alarak kendisini darbedenleri Gaziantep Caddesi'ne çağırdı.