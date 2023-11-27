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FETÖ casusu olan ABD Konsolosu çalışanı Metin Topuz hakkında yeni gelişme

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.11.2023
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FETÖ casusu olan ABD Konsolosu çalışanı Metin Topuz hakkında yeni gelişme

Son dakika haberine göre FETÖ üyeleriyle irtibatta olduğu ve ajanlık faaliyetleri yürüttüğü gerekçesiyle tutuklanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, cezaevinde kaldığı süre dikkate alınarak tahliye edildi.

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