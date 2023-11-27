27 Kasım 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Eskişehir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.11.2023
ABONE OL
Eskişehir’de terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de, terör örgütü PKK/KCK'nın üniversite yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA