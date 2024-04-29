Başkan Erdoğan - Bahçeli görüşmesinin perde arkası! Gündem yeni anayasa | Detaylar A Haber’de

Gazeteci Bülent Erandaç iki liderin görüşmesin oldukça önemli olduğu vurgularken, "Başkan Erdoğan ve Sayın Bahçeli arasında inanılmaz bir uyum var. İki devlet adamı Bahçeli'nin 50 yıllık bir siyasi geçmişi var ve Türk siyasetinde çok önemli gelişmelere imza atan bir isim. Sayın Cumhurbaşkanımız da sadece Türkiye çapında değil dünya çapında bir küresel lider. İki liderin bir araya gelmesi partilerin ötesinde bir devlet ve yönetim için önemli bir adım. Türkiye büyük devlet bölgesel konumda küresel bir oyuncu. Savaşların etrafımızda döndüğü süreçte birbirleri ile çok iyi anlaşan ve olayları çok iyi analiz eden iki insan Türkiye için önemli bir şanstır." dedi.