Başkan Erdoğan - Bahçeli görüşmesinin perde arkası! Gündem yeni anayasa | Detaylar A Haber'de
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir görüşme gerçekleştirdi. 50 dakika süren görüşme MHP lideri Bahçeli'nin koutunda gerçekleşti. Yerel seçim sonrası gerçekleşen görüşmede yeni anayasa, iç ve dış politikalar masaya yatırılıdı. Görüşmenin perde arkası A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında uzman isimler tarafından değerlendirildi.
Başkent Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bahçeli'nin Çayyolu'ndaki konutunda bir araya geldi.
Gazeteci Bülent Erandaç iki liderin görüşmesin oldukça önemli olduğu vurgularken, "Başkan Erdoğan ve Sayın Bahçeli arasında inanılmaz bir uyum var. İki devlet adamı Bahçeli'nin 50 yıllık bir siyasi geçmişi var ve Türk siyasetinde çok önemli gelişmelere imza atan bir isim. Sayın Cumhurbaşkanımız da sadece Türkiye çapında değil dünya çapında bir küresel lider. İki liderin bir araya gelmesi partilerin ötesinde bir devlet ve yönetim için önemli bir adım. Türkiye büyük devlet bölgesel konumda küresel bir oyuncu. Savaşların etrafımızda döndüğü süreçte birbirleri ile çok iyi anlaşan ve olayları çok iyi analiz eden iki insan Türkiye için önemli bir şanstır." dedi.
"Türk devleti o kadar önemli bir yerde ki şu anda yapacakları her konuşma hem parlamentoda hem devlet yönetiminde önemli gelişmelere yol açar. Önemli konularda aralarını kimse açamaz. Bir uğraşma durumu var tabi ki mesela Meral Akşener'in çıkarılması doğrudan doğruya MHP'nin zafiyete uğratılması için bir Avrupa projesidir."
"Mehmet Uçum çok güzel bir açıklama yaptı. Yeni parlamento sistemi %50+1 kazanılmış haktır düzeni üzerine kurulacak. Sayın Bahçeli'de bu sistemin getirilmesinde Sayın Cumhurbaşkanımız ile beraber Türkiye'nin 21.Yüzyıl başkanlık modeline sokmasına çok büyük rol oynadı. Bahçeli ile Mehmet Uçum'un açıklamalarında da bir paralellik mevcut zaten."
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