Yazar Taceddin Kutay ve kızına sözlü taciz! Minik çocuğun ilahi söylemesini hazmedemedi: Çocukların beynini bu saçmalıklarla yıkıyorsunuz

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde de (25 Nisan 2024) Eskişehir'de elinde Kelime-i Tevhid bayrağı açan olan Erzincanlı genç, bir azınlığın sözlü ve fiziksel saldırısına uğradı. O anlarda ne yapacağını bilemeyen Erzincanlı genç, "Abi, üstünde Allah Muhammed" yazıyor diye açıklama yapmak zorunda kaldı. Öte yandan hatırlanacağı üzere İslam'ı ve Müslüman vatandaşları hedef alan provokatörler son olarak 1 Ocak 2024 sabahı Galata Köprüsü'nde düzenlenen "Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" yürüyüşü sonrasında Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan İsmail Aydemir'e yumruk atmıştı.

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