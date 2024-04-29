Yazar Taceddin Kutay ve kızına sözlü taciz! Minik çocuğun ilahi söylemesini hazmedemedi: Çocukların beynini bu saçmalıklarla yıkıyorsunuz
Son günlerde İslam dinine olan nefret hortlamaya devam ediyor. Son olarak Yazar Taceddin Kutay'ın 6 yaşındaki kızı, sokakta ilahi söylediği için sözlü tacize uğradı. Minik kızın yanına gelerek, "Bunları size anaokulunda mı öğretiyorlar?" diye soran kadın, daha sonra “El kadar çocukların beynini bu saçmalıklarla yıkıyorsunuz. Ben üniversite hocasıyım, siz ne cahil insanlarsınız” şeklinde skandal sözler sarf etti. Kutay'ın polisi çağırması üzerine şahıs, olay yerinden kaçmaya çalıştı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde de (25 Nisan 2024) Eskişehir'de elinde Kelime-i Tevhid bayrağı açan olan Erzincanlı genç, bir azınlığın sözlü ve fiziksel saldırısına uğradı.
Son günlerde İslamofobi giderek artıyor. Son olarak Akşam Gazetesi Yazarı Taceddin Kutay ve 6 yaşındaki kızı İstanbul Göztepe'de sözlü tacize uğradı Kutay'ın küçük kızı ilahi söylediği anları hazmedemeyen bir kadın tarafından "Bunları size nerede öğretiyorlar anaokulunda mı?" sözleri ile taciz edildi.
Taceddin Kutay sosyal medya hesabından taciz eden kadının görüntülerini şu ifadeler ile paylaştı:
6 yaşındaki kızım Fulya Göztepe'de yürüyorduk. İlahi söylemek istedi ve ey aşıkı dildade okumaya başladı. Lailahe illallah Muhammedurrasulullah derken videodaki kadın yanımızdan geçiyordu. Durdu ve Fulya'ya "bunları size nerede öğretiyorlar anaokulunda mı?" Diye sordu.
Ben öğretiyorum dedim. "El kadar çocukların beynini bu saçmalıklarla yıkıyorsunuz. Ben üniversite hocasıyım, siz ne cahil insanlarsınız" dedi. Hemen polisi aradım, kaçmaya başladı. Elimde üç çanta kucağımda Fulya evine kadar takip ettik; polis geldi, şikayette bulunduk.
Bu gemi azıya almışlık, şuursuzluk sokak ortasında altı yaşında çocukları sözlü taciz etmeye kadar vardı. Varın gerisini siz hesap edin.
Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde de (25 Nisan 2024) Eskişehir'de elinde Kelime-i Tevhid bayrağı açan olan Erzincanlı genç, bir azınlığın sözlü ve fiziksel saldırısına uğradı. O anlarda ne yapacağını bilemeyen Erzincanlı genç, "Abi, üstünde Allah Muhammed" yazıyor diye açıklama yapmak zorunda kaldı. Öte yandan hatırlanacağı üzere İslam'ı ve Müslüman vatandaşları hedef alan provokatörler son olarak 1 Ocak 2024 sabahı Galata Köprüsü'nde düzenlenen "Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" yürüyüşü sonrasında Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan İsmail Aydemir'e yumruk atmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Makineniz yıllarca dayansın! Tamircilerin bildiği ama size söylemediği tek şey: Sadece 1 bardak...
- Unutmuş olabilirsiniz! Kayıp paralarınızı SGK ile bulun!
- Dikkat! ⚠️❌ Bu şifreyi asla internette kullanmayın: Yasa geliyor
- Futbol Dünyasını Sarsan Liste: En İyiler Belli Oldu, Ronaldo Liste Dışı
- Gerçek dahiler için test: 7 saniyede 6 gizli yüzü bulabilenlerin IQ'su 180'den yüksek çıkıyor
- O ilçede sudan ucuz arsa! Milli Emlak yayına aldı: İstanbul’a çok yakın!
- 47 48 49 50 51 52 yaşla emeklilik bileti kesildi! 1996 1998 2000 sonrasına yaş ve prim şartları listelendi
- MEB'den Müjdeli Haber! Mayısta 3 Günlük Mini Tatil!
- Türkiye’nin Bermuda Şeytan Üçgeni! Bu dağın üstünden uçaklar geçmiyor
- KPSS başvuruları ne zaman, hangi tarihte? 2024 KPSS Lisans, Ön Lisans, Lise, DHBT başvurusu nasıl yapılır? osym.gov.tr...
- Uçak Su Sınırı Gizemi Çözüldü! 100 ml Sınırının Gerçek Sebebi Ne?
- O uygulamayı kullananlara son gün! Gece 12'den itibaren...