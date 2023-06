Eskişehir’de pencereden düşerek can vermişti! Zerrin Kılınç’ın şüpheli ölümünde yeni gelişme: Dosyada Şule Çet detayı

"DOKTORLAR İNCELİYOR"

Ayrıntılı raporlar ile gerçeği ortaya çıkaracaklarını belirten Seyhan, "Şu an uzman görüşü raporunu, Şule Çet davasında ve birçok davada görev almış uzman görüşünde mütalaasında bulunmuş doktorlar inceliyor. Aynı zamanda adli tıpçılar inceliyor bu dosyayı. Çünkü şöyle bir durum var yüksekten düşme konusu, maalesef çok bilinen bir konu değil. Her ilde, her uzmanın uzmanlık alanına giren bir konu değil. Adli tıpçıların alanına giren bir konu değil. Çünkü bir açı var, fizik bilimi de gerektiriyor. Aynı zamanda inceleme konusu şöyle yapılıyor, hem düşme açısı hem de ilk ölmeden önce ki ameliyatında ki tomografi görüntüleri ve otopsi görüntüleri ile kıyaslanarak, evet düşme açısında böyle düştü, ayağında böyle bir çizik vardı. Çiziğin açısı bu şekilde bu düşmeyle olur ya da olmaz şeklinde ayrıntılı bir rapor, ayrıntılı bir mütalaa olacak. Bu mütalaanın da, dosyayı aydınlatacağına inanıyoruz" dedi.