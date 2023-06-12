Eskişehir’de pencereden düşerek can vermişti! Zerrin Kılınç’ın şüpheli ölümünde yeni gelişme: Dosyada Şule Çet detayı
Eskişehir’de yaşayan 36 yaşındaki Zerrin Kılınç, oturduğu 2'nci kattaki evin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Sır ölümde şüpheli şahıs ise Yılmaz S. isimli erkek arkadaşıydı. Kılınç’ın ailesi, olayın cinayet olduğunu söyledi. Avukat Ahmet Seyhan da dosyayı Şule Çet cinayetini aydınlatan ekibin incelediğini dile getirdi. "Dosyayı aydınlatacağına inanıyoruz" diyerek şunları söyledi...
Tüm Türkiye'nin konuştuğu olay geçen yıl Haziran ayında yaşandı. Eskişehir'de yaşayan Zerin Kılınç, 2. Kattaki evinin penceresinden yere çakıldı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Sevgilisi Yılmaz S., Kılınç, şüpheli olarak gözaltına alındı.
'İNTİHAR' DEDİ AMA...
Ancak olayın intihar ettiğini söylemesi üzerine serbest bırakıldı.
Yürütülen soruşturma kapsamında yeniden gözaltına alınan ve tutuklanan Yılmaz S., Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci celsesinde hakim karşısına çıktı.
13 YAŞINDAKİ KIZI İLK KEZ KONUŞTU
Duruşmaya, Zerin Kılınç'ın 13 yaşındaki kızı A.Ç. Adli Görüşme Odası (AGO) bağlantısı ile katıldı. Soruları cevaplayan A.Ç, "3 ay boyunca birlikte kaldık. Annem, Yılmaz'dan korkuyordu. Annem çok neşeliydi, intihar edebilecek biri değildi. Ben Yılmaz'dan annem korktuğu için korkuyordum. O evdeyken odamdan çıkmıyordum. Sürekli bağırarak konuşuyordu. Annemi çok kısıtladığını düşünüyorum. Şikayetçiyim, ceza almasını istiyorum" ifadesini kullandı.
"SUÇUM VARSA..."
Maktul Zerin Kılınç'ın kızı A.Ç.'nin açıklamalarının ardından kendini savunan tutuklu sanık Yılmaz S., "13 yaşında bir kız çocuğu, annesini kaybetti sonuçta. Bazı noktalarda yönlendirildiğini düşünüyorum. Ben olayın ivedi bir şekilde aydınlatılmasını istiyorum. Ne kadar kamera kaydı tanık varsa getirilmesini istiyorum. Suçum varsa cezamı çekmek istiyorum" açıklaması yaptı.
DURUŞMA ERTELENDİ
Mahkeme heyeti iddia makamının mütalaa hazırlaması için süre verilmesine karar vererek duruşmayı 10 Temmuz'a erteledi. Ayrıca 19 Haziran'a kadar Maktul Zerin Kılınç'ın ailesinin avukatı Ahmet Seyhan'a, bilirkişi raporlarının hazırlanması için süre verildi.
ŞULE ÇET DETAYI
"Ev ortamındaki çizmeye çalıştığı mutlu aile tablosu bugün yıkılmış oldu"
Duruşmanın ardından açıklama yapan Avukat Ahmet Seyhan, maktul Zerin Kılınç'ın kızının sözleriyle sanık Yılmaz S.'nin birçok iddiasının çürüdüğünü belirtti. Ankara'da bir plazanın 20'nci katından düşerek hayatını kaybeden Şule Çet'in davasında incelemeleri sonucu cinayeti ortaya çıkaran uzmanların dosyaya bakacağını söyledi.
"DOKTORLAR İNCELİYOR"
Ayrıntılı raporlar ile gerçeği ortaya çıkaracaklarını belirten Seyhan, "Şu an uzman görüşü raporunu, Şule Çet davasında ve birçok davada görev almış uzman görüşünde mütalaasında bulunmuş doktorlar inceliyor. Aynı zamanda adli tıpçılar inceliyor bu dosyayı. Çünkü şöyle bir durum var yüksekten düşme konusu, maalesef çok bilinen bir konu değil. Her ilde, her uzmanın uzmanlık alanına giren bir konu değil. Adli tıpçıların alanına giren bir konu değil. Çünkü bir açı var, fizik bilimi de gerektiriyor. Aynı zamanda inceleme konusu şöyle yapılıyor, hem düşme açısı hem de ilk ölmeden önce ki ameliyatında ki tomografi görüntüleri ve otopsi görüntüleri ile kıyaslanarak, evet düşme açısında böyle düştü, ayağında böyle bir çizik vardı. Çiziğin açısı bu şekilde bu düşmeyle olur ya da olmaz şeklinde ayrıntılı bir rapor, ayrıntılı bir mütalaa olacak. Bu mütalaanın da, dosyayı aydınlatacağına inanıyoruz" dedi.
"ADALETE GÜVENİYORUZ"
Mahkeme sonrası adliye önünde açıklama yapan Zerin Kılınç'ın annesi Telli Özokçu, "Adalete güveniyoruz. Yavrumun kanı yerde kalmayacak. Bekliyoruz" dedi. Kardeşi Aysun Kılınç ise, "Bu süreçte yanımızda olduğunuz için hepinize teşekkür ederiz. Avukatımız Ahmet Seyhan sayesinde bu duruma geldik. Adalete güveniyoruz" dedi. Maktul Zerin Kılınç'ın babası Dede Kılınç ise duygularına güçlükle hakim olurken, Adalete güveniyoruz. Adalet gereğini yapsın" ifadelerini kullandı.
ŞULE ÇET CİNAYETİ HAKKINDA
Yargıtay, üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Şule Çet'in, Ankara'da plazanın 20'nci katından düşerek, ölmesiyle ilgili sanık Çağatay Aksu'ya verilen müebbet ve 12 yıl 6 ay, sanık Berk Akand'a verilen 18 yıl 9 ay hapis cezasını onadı.
CİNSEL SALDIRIDA BULUNUP PENCEREDEN ATTI
Çağatay Aksu'ya verilen müebbet ve 12 yıl 6 ay, sanık Berk Akand'a verilen 18 yıl 9 ay hapis cezasının gerekçesinde çarpıcı veriler yer aldı. Kararda sanık Aksu'nun Şule Çet'e cinsel saldırıda bulunduğu, ardından şikayet edileceğini düşünerek darbedip, boğazını sıktığı ve intihar görünümü vermek için de pencereden attığı belirtildi.
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