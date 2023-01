Eskişehir’de erkek arkadaşıyla yaşayan Zerrin’in sır ölümü! İntihar mı yoksa cinayet mi? | Şüpheli isim gözaltında

"ÖLÜM NEDENİ ŞU AN TAM OLARAK BİLİNMİYOR"



Ailenin avukatı Ahmet Seyhan, Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına ilişkin kararın olaydan 6 ay sonra gönderildiğini söyledi. Yüksekten düşmeye bağlı olayda ölüm nedenin şu an tam olarak bilinmediğini ifade eden Seyhan, "Haziran 2022 tarihinde gerçekleşen bir yüksekten düşme olayı var. Bu olaydan sonra şüphelinin ifadesi alınıyor. İfadesinin ardından serbest bırakılıyor. Ayrıca şüphelinin ifadesi olaydan uzunca bir süre sonra alınıyor. Tutukluluk koşulları bazı durumlarda makul şüphe gerektirebilir ama delil karartma şüphesinin de bulunduğu durumlarda en azından adli kontrol ya da tutuklama gibi tedbirlerin var olması gerekiyordu. Biz hukuken doğrudan serbest bırakma ve herhangi bir tedbirin uygulanmamasını doğru bulmadığımızı belirtmek istiyoruz. Soruşturmanın adaletle devam ettiğine inancımız tam. Fakat yüksekten düşme olayları bilindiği gibi bazı durumlarda ispatı zor olaylar olarak karşımıza çıkıyor. Uzman görüş raporları taleplerimiz var. Adli tıpta da moleküler inceleme konusunda talep aslında gidiyor. Fakat mahkeme kararı iletilmediği, bunun üzerinden 6 ay geçtiği karar 6 Ocak'ta gidiyor. Kurumlardan rapor bekliyoruz. Kurumların da objektif ve gerçekten adaletli bir şekilde karar vereceklerine inanıyoruz. Yüksekten düşme konusu var. Fakat ölüm nedeni şu an tam olarak belirlenemiyor. Bunun için de kesin raporu İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan bekliyoruz" dedi.