Eskişehir’de pencereden düşerek ölen Zerrin’in şüpheli ölümü! Tutuklanan sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı
Eskişehir’de oturduğu 2'nci kattaki evin penceresinden düşen 36 yaşındaki Zerrin Kılınç'ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen sevgilisi Yılmaz Sazak, ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Kılınç’ın ölümünü araştırması için fizik uzmanlarından bilirkişi heyeti oluşturulmasına karar verdi. Tutuklanan Zerrin Kılınç’ın sevgilisi Sazak ifadesinde, “Zerrin'in ölümünde benim herhangi bir kastım veya kusurum yoktur. Ben de kendisinin neden dolayı atladığını bilemiyorum. Buna ben de anlam veremedim” dedi.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde sevgilisi Yılmaz Sazak ile oturan 12 yaşında bir kız annesi Zerrin Kılınç, geçen yıl 20 Haziran günü saat 21.30 sularında apartmanın ikinci katındaki dairenin penceresinden düştü. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kılınç, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 10 saat yoğun bakımda komada kalan Zerrin Kılınç, kurtarılamadı.
Yapılan ilk otopsi incelemesinde Zerrin Kılınç'ın yüksekten düşmeye bağlı olarak hayatını kaybettiği belirlendi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nce başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınarak serbest bırakılan Yılmaz Sazak, olaydan 7 ay sonra yeniden gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Sazak, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.
"OLAY GÜNÜ BURNU KANADI"
Soruşturma kapsamında evde yapılan incelemede yerde ve kapıda kan lekeleri, cam kırıkları, kırılmış kül tablası olduğu tespit edildi. Sazak ifadelerinde Zerrin'in olay sabahı burnunun kanadığını ve izlerin bu nedenle oluştuğunu savundu.
Eskişehir'de spor eğitim uzmanı olan şüpheli Yılmaz Sazak, 6,5 yıldır ilişkisi olduğu ve son 1,5 yıldır birlikte yaşadığı Zerrin Kılınç'ın intihar ettiğini öne sürerek, "Ev sahibi Zerrin'in kardeşinin çalıştığı iş yerine gidip nikahsız yaşadığımızı ve 3 aydır kira ödemediğini söylemiş, buna canı sıkıldı. O sabah kalktığında burnu kanamıştı. Peçete ile burnunu sildi. Peçeteyi yere attı. Zira ev sahibine çok sinirliydi. Biz de evden taşınma aşamasındaydık. Ben evde bulunan kan izlerinin Zerrin'in burnunun kanaması sebebiyle bulunduğunu düşünüyorum. Zira aramızda herhangi bir arbede yaşanmadı. Zerrin'e, 'Hadi dışarı çıkalım, bunaldık. Ben çıkıyorum, sen de gel' dedim. Gelmeyeceğini söyledi ve bana en son 'Sen gideceksin, gelmeyeceksin' dedi. Ben de kapıya gidip 'Bak yine saygısızlık yapıyorsun, ben ne zaman gittim de gelmedim, asıl sen sevmiyorsun' dedim. Zerrin'in 'Ben saygısızım, sevmiyorum ha' diye serzenişini duydum. Bu sırada hızlı ayak seslerini de duydum. Kapıdan kafamı uzattığımda Zerrin'in sol bacağının camdan çıktığını gördüm ve kendini camdan aşağı bıraktığını gördükten sonra koşarak aşağı indim" dedi.
"ZERRİN'İ İTMEDİM"
Zerrin Kılınç'ın pencereden atlayıp intihar ettiğini ve buna bir anlam veremediğini savunan Sazak, "Zerrin'e bunu neden yaptığını söyledim. Zerrin o anda konuşuyordu ve bana titreyerek 'benim ile gel' dedi. Ambulans eşliğinde Zerrin'i hastaneye götürdük. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ben dünyada en çok değer verdiğim varlığı camdan atacak bir insan değilim. Ben hiçbir canlıya zarar verebilecek bir şahıs değilim. Ben kesinlikle Zerrin'i itmedim. Herhangi bir şekilde kavga etmedik. Kendisini darp etmedim. Zerrin'in ölümünde benim herhangi bir kastım veya kusurum yoktur. Olay tarihlerinde ben uyuşturucu madde kullanmıyordum. Zerrin'in de uyuşturucu madde kullanmışlığı yoktur. Zerrin'in psikolojik sorunları yoktu. Ben de kendisinin neden dolayı atladığını bilemiyorum. Buna ben de anlam veremedim" diye konuştu.
KEŞİF YAPILIP, RAPOR HAZIRLANACAK
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Zerrin Kılınç'ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmaya, bir başsavcı vekili ile bir cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı.
Başsavcılık ayrıca Eskişehir Teknik Üniversitesi'nden Zerrin Kılınç'ın ölümüne ilişkin intihar ya da itilerek mi öldüğünün tespit edilmesi için fizik alanında uzman bilirkişi heyeti kurulmasına karar verdi. Üniversite bünyesinde oluşturulacak heyetin olayın yaşandığı evde keşif yaparak Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na rapor hazırlayacağı belirtildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ: 2023 AÖF sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi nereden alınır? anadolu.edu.tr Öğrenci Bilgi Sistemi!
- 12 Ocak benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? 2023 Güncel akaryakıt fiyatları! İstanbul, İzmir, Ankara...
- İŞKUR müjdeyi verdi! 1.256 güvenlik, 15.020 işçi ve 2.641 temizlik personeli alımı yapılacak! 81 ilde en az ilköğretim, lise mezunu...
- Sözleşmeliye kadro ne zaman Meclis'e gelecek? Sözleşmeliye kadro taslağı Meclis'ten geçti mi?
- 2023 BEKÇİ ALIMI ne zaman? Lise mezunu bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İŞKUR başvuru ekranı!
- 7. Yargı paketi son dakika Meclis'e geldi mi? 7. Yargı paketi maddeleri neler, kimleri kapsıyor? İmar, ehliyet, genel af...
- Sosyal yardım parası ne zaman yatacak 2023? Türkiye Aile Destek programı zam geldi mi? TCKN numarasına göre...
- ANKARA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 2023 TOKİ Ankara MAMAK ilçesi kura sonuçları! 2+1, 3+1 İSİM LİSTESİ!
- Jandarma, Astsubay ve uzman çavuş zamlı maaşlar! Jandarma, JÖH, uzman çavuş ve astsubay yeni maaşları ne kadar oldu 2023? TSK maaşları 2023
- Emekli zamlı Ocak maaşları yattı mı 2023? Tahsis numarasına göre emekli maaşları ne zaman yatacak? 5,7,9,1,38 olanların...
- ÖTV indirimi olacak mı 2023? Cep telefonunda ÖTV indirimi var mı, ne zaman? Bakanlık açıkladı...
- 2023 ZAMLI evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 12 OCAK 2023 EVDE BAKIM AYLIĞI yatan iller listesi...e-Devlet sorgulama ekranı!