12 Ocak 2023, Perşembe
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Eskişehir’de pencereden düşerek ölen Zerrin’in şüpheli ölümü! Tutuklanan sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı
Eskişehir’de oturduğu 2'nci kattaki evin penceresinden düşen 36 yaşındaki Zerrin Kılınç'ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen sevgilisi Yılmaz Sazak, ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Kılınç’ın ölümünü araştırması için fizik uzmanlarından bilirkişi heyeti oluşturulmasına karar verdi. Tutuklanan Zerrin Kılınç’ın sevgilisi Sazak ifadesinde, “Zerrin'in ölümünde benim herhangi bir kastım veya kusurum yoktur. Ben de kendisinin neden dolayı atladığını bilemiyorum. Buna ben de anlam veremedim” dedi.