Cennetin cehennem olduğu enkazdan çıkamadılar: Sanki yer yarıldı içine girdiler
6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem 11 ilde yıkıma yol açtı. Depremlerin vurduğu Hatay'da, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde 2013'te tamamlanıp, 'Cennetten bir köşe' sloganıyla daireleri satılan, Rönesans Rezidans da yüzlerce kişiye mezar oldu. Asrın felaketinde yıkılan rezidansın enkazında A Milli Erkek Hentbol Takımı ve Plaj Hentbolu Milli Takımı Kaptanı Cemal Kütahya ile oğlu Çınar’ın cenazeleri çıkarılırken, 4 aylık hamile eşi Pelin Kütahya ve onun annesi Nurten Mutlu'ya ise aradan geçen 52 güne rağmen hala ulaşılamadı. Cemal Kütahya'nın kardeşi Gözde Kütahya, "DNA örnekleri, kayıp ilanı verdik ama sonuç alamadık. Aklım hala almıyor. Cemal ve Çınar'a ulaşılabilmişken onlara nasıl ulaşılamaz? Sanki yer yarıldı içine girdiler" dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'ın Antakya ilçesi İnönü Bulvarı Ekinci Mahallesi'ndeki Rönesans Rezidans da yerle bir oldu. Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde forma giyen Cemal Kütahya, dört aylık hamile eşi Pelin Kütahya, 5 yaşındaki oğlu Çınar Kütahya ve kayınvalidesi Nurten Mutlu enkaz altında kaldı. Depremin 8'inci gününde Cemal Kütahya ile oğlu Çınar'ın cenazelerine ulaşıldı. Baba-oğulun cenazesi Konya'da toprağa verilirken, Pelin Kütahya ile annesi Nurten Mutlu'dan ise halen haber alınamadı.
"AKLIM HALA ALMIYOR"
Cemal Kütahya'nın kardeşi Gözde Kütahya, "Ağabeyim Hatay'a transfer olduğu için ailecek oraya taşınmışlardı. Mayıs ayında sözleşmesi bitince yeniden Antalya'ya döneceklerdi ama olmadı. Abim ve yeğenimizin cenazesine ulaşıp onları defnettik. Ancak Pelin ve annesinden hiçbir haber yok. Artık ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Hastanelere baktık, DNA örnekleri verdik, kayıp ilanı verdik ama sonuç alamadık. Aklım hala almıyor. Cemal ve Çınar'a ulaşılabilmişken onlara nasıl ulaşılamaz? Sanki yer yarıldı içine girdiler" dedi.
"HER ŞEY YANMIŞTI"
Depremin olduğu gün enkazın başına giden Pelin'in eniştesi Serdar Yıldırım, "Depremden sonra hemen Hatay'a gittim. Gittiğimde Rönesans Rezidans yan yatmıştı. Ardından da A2 blokta yangın çıktı. Müteahhit binanın mutfaklarını tüp olarak bırakmış, odaları doğal gaz ısıtma yapmış. Enkazdan çok fazla tüp çıkardık. İlk üç gün patlamalar oldu, yangının şiddetini arttırdı. Yangına ilk gün hiçbir şekilde müdahale edilemedi. Sadece dua edebildik. Devamlı olarak patlama sesleri geliyordu. Tüm hava boşlukları yanmıştı. Çok sayıda kişinin cansız bedenine ulaştık. 8'inci günün gecesinde ise Cemal ve Çınar'ı bulduk. Onlar molozların altında kaldığı için bedenleri yangından etkilenmemişti" ifadelerini kullandı.
"ÇARESİZ DURUMDAYIZ"
Pelin Kütahya ve annesi Nurten Mutlu'ya ulaşmak için her yolu denediklerini aktaran Yıldırım, "Orada çok kötü manzaralar vardı. Sadece biz değil, bizim gibi yakınına ulaşamayan çok fazla insan var. Kimse bir şey söylemiyor. Bakmadığımız bir yer kalmadı. Çaresiz durumdayız. Bundan sonra ne yapacağımızı da açıkçası bilmiyoruz. Kayıplarını arayan insanların oluşturduğu gruplar var. İnsanlar bebeklerini, yakınlarını bekliyorlar. Yetkililerden bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz. Lütfen bizlerin seslerini duysunlar" diye konuştu.
CENNETİN CEHENNEM OLDUĞU REZİDANS!
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde 2013'te tamamlanıp, 'Cennetten bir köşe' sloganıyla satılan 249 daireli Rönesans Rezidans yüzlerce kişiye mezar oldu.
Rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, İstanbul Havalimanı'nda yakalanıp, tutuklandı. Coşkun'un üzerinde yapılan aramada ise 10 bin 200 euro bulundu. Ayrıca Coşkun'un inşaat bittikten sonra çektirdiği reklam filminde; rezidansın güvenliğini ön planda tuttuğunu dile getirdiği ortaya çıktı.
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