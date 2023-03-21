Rönesans Sitesi’nin yapı denetim sorumlusu Ali Onur Çinçinoğlu tutuklandı

Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği talebi yerinde görerek Çinçinoğlu hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Çinçinoğlu hakkında ayrıca yurt dışına çıkış yasağı kapsamında adli kontrol kararı da aldırıldı.

BELEDİYEYİ KONGRE'DE TEMSİL ETMİŞ

Çinçinoğlu'nun Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun'u "Bu arkadaşımız gerçekten idealist bir insan" diyerek savunan CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'la da fotoğrafı olduğu ortaya çıktı.

Çinçinoğlu hakkında yapılan araştırmalarda ayrıca, Antalya'da 17- 20 Kasım 2022 tarihinde düzenlenen 6'ıncı Uluslararası Biyosidal Kongresi'nde, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni temsil eden heyette olduğu saptandı.

Çinçinoğlu'nun, Hatay Belediyesi'nce üretilen çevre sağlığı ürünlerinin sunumunun yapıldığı stantta fotoğrafları ortaya çıktı.



HATAYSPOR'DA DA KULÜP GÖREVLİSİ ÇIKTI

Çinçinoğlu'nun ayrıca Onursal Başkanlığını Lütfü Savaş'ın yaptığı Hatay Spor'da da "Kulüp görevlisi" olarak çalıştığı tespit edildi



Çinçinoğlu'nun geçtiğimiz yıl 3 Nisan'da Hatayspor'un Galatasaray'la oynadığı karşılaşmada stadyum itfaiye araç giriş kapısından usulsüz seyirci alınmasından dolayı talimatlara aykırı hareket ettiği gerekçesiyle PFDK tarafından 30 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği de öğrenildi.