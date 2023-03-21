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Rönesans Sitesi'nin yapı denetim sorumlusu Ali Onur Çinçinoğlu tutuklandı

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Giriş Tarihi: 21.03.2023 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023
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Rönesans Sitesi’nin yapı denetim sorumlusu Ali Onur Çinçinoğlu tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan Rönesans Sitesi'nin yapı denetim sorumlusu Ali Onur Çinçinoğlu tutuklandı. 'Cennetten bir köşe' diye satılan 249 daireli Rönesans Rezidans'la ilgili yürütülen soruşturmada yapı ruhsat kayıtları ortaya çıkmıştı. Yetkin Yapı Denetim isimli şirketin sorumlusu Çinçinoğlu'nun CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın 'prensi' olduğu tespit edilmişti.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosunca, Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalar devam ediyor.

BİN KİŞİ VEFAT ETTİ
Bu kapsamda, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi İnönü Bulvarı'nda 2012 yılında yapılan ve depremde yıkılması sonucu yaklaşık 1000 kişinin hayatını kaybettiği Rönesans Sitesi'nin yapı denetim sorumlusu Ali Onur Çinçinoğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İzmir'de gözaltına alınan Çinçinoğlu, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Rönesans Sitesi'nin yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalanan müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, 11 Şubat'ta tutuklanmıştı.

Coşkun'un yurt dışında olduğu belirlenen ortağı Hüseyin Yalçın Coşkun için de Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosunca 28 Şubat'ta iade talepnamesi ve kırmızı bülten çıkarılması isteği Adalet Bakanlığına iletilmişti.

RÖNESANS REZİDANS'IN YAPI RUHSAT KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI
Hatay'daki Rönesans Rezidans, depremde yüzlerce kişiye mezar olmuştu.

'Cennetten bir köşe' diye satılan 249 daireli Rönesans Rezidans'la ilgili yürütülen soruşturma devam ederken, yapı ruhsat kayıtları ortaya çıkmıştı.

Yetkin Yapı Denetim isimli şirketin sorumlusu Ali Onur Çinçinoğlu, CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın 'prensi' çıktı.

Çinçinoğlu'nun Defne İlçesi'ndeki ikametinin de depremden hasar gördüğü saptandı.

Yapılan saha araştırmalarında, Ali Onur Çinçinoğlu'nun depremden sonraki günlerde eşyalarını alarak ayrıldığını, babasının Hatay'da bulunan ikametine gitmiş olabileceği bilgisine ulaştı.

Rotayı buraya çeviren kolluk kuvvetleri, bu adresin de deprem nedeniyle hasar aldığını ve boşaltıldığını saptadı.

HEM YAKALAMA KARARI HEM YURT DIŞI YASAĞI
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu Çinçinoğlu hakkında da, " taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği talebi yerinde görerek Çinçinoğlu hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Çinçinoğlu hakkında ayrıca yurt dışına çıkış yasağı kapsamında adli kontrol kararı da aldırıldı.

BELEDİYEYİ KONGRE'DE TEMSİL ETMİŞ
Çinçinoğlu'nun Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun'u "Bu arkadaşımız gerçekten idealist bir insan" diyerek savunan CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'la da fotoğrafı olduğu ortaya çıktı.

Çinçinoğlu hakkında yapılan araştırmalarda ayrıca, Antalya'da 17- 20 Kasım 2022 tarihinde düzenlenen 6'ıncı Uluslararası Biyosidal Kongresi'nde, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni temsil eden heyette olduğu saptandı.

Çinçinoğlu'nun, Hatay Belediyesi'nce üretilen çevre sağlığı ürünlerinin sunumunun yapıldığı stantta fotoğrafları ortaya çıktı.

HATAYSPOR'DA DA KULÜP GÖREVLİSİ ÇIKTI
Çinçinoğlu'nun ayrıca Onursal Başkanlığını Lütfü Savaş'ın yaptığı Hatay Spor'da da "Kulüp görevlisi" olarak çalıştığı tespit edildi

Çinçinoğlu'nun geçtiğimiz yıl 3 Nisan'da Hatayspor'un Galatasaray'la oynadığı karşılaşmada stadyum itfaiye araç giriş kapısından usulsüz seyirci alınmasından dolayı talimatlara aykırı hareket ettiği gerekçesiyle PFDK tarafından 30 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği de öğrenildi.

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