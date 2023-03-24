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Rönesans Rezidans'ın arkaya çökme nedeni belli oldu! 'Cennetten bir köşe' diye satıyorlardı | Uzman isim anlattı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem 11 ilde yıkıma yol açtı. Depremlerin vurduğu Hatay'da, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde 2013'te tamamlanıp, 'Cennetten bir köşe' sloganıyla daireleri satılan, Rönesans Rezidans da yerle bir oldu. Rönesans Rezidans'ın depremde neden arkaya devrildiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 24.03.2023 13:53 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 13:53
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Rönesans Rezidans’ın arkaya çökme nedeni belli oldu! ’Cennetten bir köşe’ diye satıyorlardı | Uzman isim anlattı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde 2013'te tamamlanıp, 'Cennetten bir köşe' sloganıyla satılan 249 daireli Rönesans Rezidans yüzlerce kişiye mezar oldu.

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Rönesans Rezidans’ın arkaya çökme nedeni belli oldu! ’Cennetten bir köşe’ diye satıyorlardı | Uzman isim anlattı

Rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, İstanbul Havalimanı'nda yakalanıp, tutuklandı. Coşkun'un üzerinde yapılan aramada ise 10 bin 200 euro bulundu. Ayrıca Coşkun'un inşaat bittikten sonra çektirdiği reklam filminde; rezidansın güvenliğini ön planda tuttuğunu dile getirdiği ortaya çıktı.

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Rönesans Rezidans’ın arkaya çökme nedeni belli oldu! ’Cennetten bir köşe’ diye satıyorlardı | Uzman isim anlattı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) tarafından düzenlenen "6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremleri, Trabzon İçin Deprem Riski ve Alınması Gereken Önlemler" konulu konferans Trabzon'da yapıldı.

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Rönesans Rezidans’ın arkaya çökme nedeni belli oldu! ’Cennetten bir köşe’ diye satıyorlardı | Uzman isim anlattı

BİNALAR NEDEN ARKAYA DOĞRU DEVRİLDİ

Konferansta konuşan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans binasıyla ilgili tespitlerini dile getirerek "Hatay'da gördüğümüz Rönesans binasında binanın bodrum katının ve üst katındaki bir iki katın hemen hemen hiç hasar almadığını ama yetersiz bindirme boylarından dolayı üst katların arkaya doğru devrildiğini gördük" dedi.

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Rönesans Rezidans’ın arkaya çökme nedeni belli oldu! ’Cennetten bir köşe’ diye satıyorlardı | Uzman isim anlattı

Trabzon Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılan konferansa Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık ve KTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Ersoy konuşmacı olarak katıldı.