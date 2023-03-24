Rönesans Rezidans'ın arkaya çökme nedeni belli oldu! 'Cennetten bir köşe' diye satıyorlardı | Uzman isim anlattı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem 11 ilde yıkıma yol açtı. Depremlerin vurduğu Hatay'da, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde 2013'te tamamlanıp, 'Cennetten bir köşe' sloganıyla daireleri satılan, Rönesans Rezidans da yerle bir oldu. Rönesans Rezidans'ın depremde neden arkaya devrildiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 24.03.2023 13:53 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 13:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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