Rönesans Rezidans'ın yapı ruhsat kayıtları ortaya çıktı! Rönesans’ı denetleyen Lütfü Savaş’ın ‘prensi’ çıktı | 'Cennetten bir köşe' diye satıyorlardı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremle yerle bir olan Hatay'daki Rönesans Rezidans, yüzlerce kişiye mezar oldu. 'Cennetten bir köşe' diye satılan 249 daireli Rönesans Rezidans'la ilgili yürütülen soruşturma devam ederken, yapı ruhsat kayıtları ortaya çıktı. Yetkin Yapı Denetim isimli şirketin sorumlusu Ali Onur Çinçinoğlu, Lütfü Savaş'ın 'prensi' çıktı.

Giriş Tarihi: 17.03.2023 07:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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