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Haberler Galeri Rönesans Rezidans'ın yapı ruhsat kayıtları ortaya çıktı! Rönesans’ı denetleyen Lütfü Savaş’ın ‘prensi’ çıktı | 'Cennetten bir köşe' diye satıyorlardı

Rönesans Rezidans'ın yapı ruhsat kayıtları ortaya çıktı! Rönesans’ı denetleyen Lütfü Savaş’ın ‘prensi’ çıktı | 'Cennetten bir köşe' diye satıyorlardı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremle yerle bir olan Hatay'daki Rönesans Rezidans, yüzlerce kişiye mezar oldu. 'Cennetten bir köşe' diye satılan 249 daireli Rönesans Rezidans'la ilgili yürütülen soruşturma devam ederken, yapı ruhsat kayıtları ortaya çıktı. Yetkin Yapı Denetim isimli şirketin sorumlusu Ali Onur Çinçinoğlu, Lütfü Savaş'ın 'prensi' çıktı.

Giriş Tarihi: 17.03.2023 07:49
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Rönesans Rezidans’ın yapı ruhsat kayıtları ortaya çıktı! Rönesans’ı denetleyen Lütfü Savaş’ın ‘prensi’ çıktı | ’Cennetten bir köşe’ diye satıyorlardı

Asrın felaketinin etkisinin en büyük görüldüğü yerlerden olan Hatay'da yıkımın simgeleri arasına giren Rönesans Rezidans'ın yapı ruhsat kayıtları ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Rönesans Rezidans’ın yapı ruhsat kayıtları ortaya çıktı! Rönesans’ı denetleyen Lütfü Savaş’ın ‘prensi’ çıktı | ’Cennetten bir köşe’ diye satıyorlardı

SABAH'ın ulaştığı bilgi ve belgelere göre; binanın yapı denetim sorumluluğunu CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a yakın bir isim olan Yetkin Yapı Denetim isimli şirketin sorumlusu Ali Onur Çinçinoğlu yürütüyordu.

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Rönesans Rezidans’ın yapı ruhsat kayıtları ortaya çıktı! Rönesans’ı denetleyen Lütfü Savaş’ın ‘prensi’ çıktı | ’Cennetten bir köşe’ diye satıyorlardı

Binanın zemin etüdünü ise Ebru Deniz gerçekleştirdi. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, bu iki ismin ifadelerinin alınması için hazır edilmesi amacıyla emniyete talimat verdi.

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Rönesans Rezidans’ın yapı ruhsat kayıtları ortaya çıktı! Rönesans’ı denetleyen Lütfü Savaş’ın ‘prensi’ çıktı | ’Cennetten bir köşe’ diye satıyorlardı

ÇİNÇİNOĞLU KAYIPLARA KARIŞTI

Harekete geçen güvenlik birimleri, soluğu Yetkin Yapı Denetim isimli şirket yetkilisi Ali Onur Çinçinoğlu'nun adreslerinde aldı. Çinçinoğlu'nun Antakya Hükümet Caddesi Samiye Dökmeci İşhanı'nda bulunan iş yerinin yıkılmış olduğunu tespit edildi.

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Rönesans Rezidans’ın yapı ruhsat kayıtları ortaya çıktı! Rönesans’ı denetleyen Lütfü Savaş’ın ‘prensi’ çıktı | ’Cennetten bir köşe’ diye satıyorlardı

Çinçinoğlu'nun Defne İlçesi'ndeki ikametinin de depremden hasar gördüğü saptandı. Yapılan saha araştırmalarında, Ali Onur Çinçinoğlu'nun depremden sonraki günlerde eşyalarını alarak ayrıldığını, babasının Hatay'da bulunan ikametine gitmiş olabileceği bilgisine ulaştı.