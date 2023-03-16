Rönesans Rezidans’ı soruşturmasında flaş gelişme! Yapı denetim ve zemin etüdünü yapmışlardı... 2 kişi hakkında daha yakalama kararı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'la ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, binanın yapı denetim sorumluluğunu Ali Onur Çinçinoğlu'nun yürüttüğünü saptadı. Binanın zemin etüdünü ise Ebru Deniz gerçekleştirdiği belirlendi. Savcılık, bu iki ismin ifadelerinin alınması için hazır edilmesi amacıyla emniyete talimat verdi.