CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın mimarını savundu: "İdealist bir insandır"

Savaş sözlerinin devamında ise kendisini aklamaya çalışarak sorumluluk kabul etmediğini dile getirdi ve şunları söyledi:

"Bu arkadaşımız gerçekten idealist bir insan. Büyük ihtimal şartlara, deprem yönetmeliğine uygun yapmıştır. Bilim yönüyle konuşuyorum. Bu deprem hiç kimse kimseye kusur aramasın, 2000 yılında 3 defa böyle bir deprem olmuş. Yeryüzüne 7 kilometre yakında oldu. Yıkıcılığı 9-10 şiddeti gibi gelir. Yeryüzüne yakın olduğundan ivme çabuk yükselip yeryüzünde büyük etki yapıyor. Eğer dağ varsa dağa çarpıp yeniden gelip sizi çarpıp diyor uzmanlar. Antakya'da, İstanbul'da, Eskişehir'de depremlere yakalandım, tüm depremleri toplayıp hepsinin toplamı bizdekinin 4'te biri kadardır. Arada 0.1 farklılık olmasına rağmen ilk deprem 10 kat daha fazla hasar oluşturdu. Aradaki 8 kilometre fark olmasına rağmen ben ikinci epremde evden çıkma gereği duymadım. Birincisi küçük bir kıyametti. Belediye mevzuat sorgulanırsa onlara yazık etmiş oluruz."