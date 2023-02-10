CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın mimarını savundu: "İdealist bir insandır"
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin en çok etkilediği şehirler arasında yer alan Hatay'da, birkaç yıl önce inşaatı tamamlanan ve "Cennetten bir köşe" denilerek satılan 12 katlı ve 250 daireli Rönesans Rezidans da çökmüştü. Depremde yerle bir olan Rönesans Rezidans'ın mimarı Mimar Mehmet Yaşar Coşkun, yurt dışına kaçmak isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. CHP yönetimindeki Hatay Büyükşehir Belediyesinin Başkanı Lütfü Savaş, katıldığı canlı yayında, vatandaşlara mezar olan Rönesans Rezidans'ın mimarını, "İdealist bir insan" diyerek aklamaya çalıştı. Savaş, "Orası Eski Mimarlar Odası Başkanımızın yaptığı bir bina. Büyük ihtimal deprem yönetmeliğine göre yapmıştır. Bu arkadaşımız gerçekten idealist bir insan." ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş depremi Türkiye'de büyük bir yıkıma yol açtı. 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem sonrası 10 ilde büyük hasar meydana geldi.
Enkaz altında kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışmaları ise gece gündüz devam ediyor.
Depremlerdeki can kaybı 19 bin 388'e, yaralı sayısının ise 77 bin 711'e yükseldi.
"CENNETTEN KÖŞE" DENİLEREK SATILDI 10 YIL SONRA YIKILDI
Hatay'ın Antakya ilçesinde 12 katlı ve 250 daireli Rönesans Rezidans, depremde yıkıldı. Enkaz altında 800 kişinin olduğu öğrenildi. Rezidansı yapan şirketin, 2013'te sosyal medyadan fotoğraflarını paylaştığı rezidans için 'Cennetten bir kare' yazdığı ortaya çıktı.
Depremde yerle bir olan Rönesans Rezidans'ın mimarı Mimar Mehmet Yaşar Coşkun, yurt dışına kaçmak isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yakalanan Coşkun gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
CHP'Lİ LÜTFÜ SAVAŞ MEZAR OLAN REZİDANSIN SAHİBİ SAVUNDU: "İDALİST BİR İNSAN"
CHP yönetimindeki Hatay Büyükşehir Belediyesinin Başkanı Lütfü Savaş, katıldığı canlı yayında, vatandaşlara mezar olan Rönesans Rezidans'ın mimarını, "İdealist bir insan" diyerek aklamaya çalıştı.
Savaş, "Orası Eski Mimarlar Odası Başkanımızın yaptığı bir bina. Büyük ihtimal deprem yönetmeliğine göre yapmıştır. Bu arkadaşımız gerçekten idealist bir insan. Şiddetin büyüklüğünün de hesaba katılması gerekiyor." diye konuştu.
Savaş sözlerinin devamında ise kendisini aklamaya çalışarak sorumluluk kabul etmediğini dile getirdi ve şunları söyledi:
"Bu arkadaşımız gerçekten idealist bir insan. Büyük ihtimal şartlara, deprem yönetmeliğine uygun yapmıştır. Bilim yönüyle konuşuyorum. Bu deprem hiç kimse kimseye kusur aramasın, 2000 yılında 3 defa böyle bir deprem olmuş. Yeryüzüne 7 kilometre yakında oldu. Yıkıcılığı 9-10 şiddeti gibi gelir. Yeryüzüne yakın olduğundan ivme çabuk yükselip yeryüzünde büyük etki yapıyor. Eğer dağ varsa dağa çarpıp yeniden gelip sizi çarpıp diyor uzmanlar. Antakya'da, İstanbul'da, Eskişehir'de depremlere yakalandım, tüm depremleri toplayıp hepsinin toplamı bizdekinin 4'te biri kadardır. Arada 0.1 farklılık olmasına rağmen ilk deprem 10 kat daha fazla hasar oluşturdu. Aradaki 8 kilometre fark olmasına rağmen ben ikinci epremde evden çıkma gereği duymadım. Birincisi küçük bir kıyametti. Belediye mevzuat sorgulanırsa onlara yazık etmiş oluruz."
ERDOĞAN DÜŞMANI MİMARLAR ODASI'NIN BAŞKANLIĞINI YAPMIŞ
Savaş, sözlerinin bir bölümünde rezidansın mimarının Eski Mimarlar Odası Başkanlığı görevini yürüttüğünü de dile getirdi. Bilindiği üzere bahse konu kuruluş Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a olan düşmanlığıyla biliniyor.
Mimarlar Odası, Mayıs ayında yapılacak seçimler öncesinde Cumhur İttifakı'na karşı muhalefetin ittifakına oy istemişti. Düzenli olarak aidat aldığı mimarların sorunlarını çözmek yerine siyasete bulaşan odanın, 6+1'li koalisyonun saha çalışmalarına da katılacağı öne sürülmüştü.
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