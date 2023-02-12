Rönesans Rezidans’ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun yakalandı mı, tutuklandı mı? Mehmet Yaşar Coşkun kimdir?

"EKSİK DEMİR ATMALARI BU HALE GETİRDİ

"Yıkılan binanın enkazı önünde CNN Türk kameralarına konuşan o kişi "Bu bina yapılalı 15 yıl oldu. Ben bu binanın inşaatında çalıştım ve müteahhitlerin kalitesizliği bu. Eksik demir atmaları bu hale getirdi. Bu kalitesiz binaları yapanlar nasıl yiyecek bu parayı. Ben demirciyim, bu binada işçi olarak çalıştım. Kalite yok, kontrol yok. Ben Maraş'ta TOKİ'de oturuyorum. Allah'a şükür bizim evde sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.