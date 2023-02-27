HaberlerGaleriRönesans Rezidans’ın Karadağ’daki ortağı Hüseyin Yalçın Coşkun için iade talebi! Kırmızı bülten için harekete geçildi
Rönesans Rezidans’ın Karadağ’daki ortağı Hüseyin Yalçın Coşkun için iade talebi! Kırmızı bülten için harekete geçildi
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki deprem 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, Hatay'da yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'ı inşa eden Antis Yapı'nın Karadağ'da bulunan ortağı Hüseyin Yalçın Coşkun'un iadesi için ilk adımı attı. Savcılık, yokluğunda tutuklama kararı verilen inşaat mühendisi Coşkun hakkında, iade talepnamesi ve kırmızı bülten çıkarılması talebini Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'ne iletti.