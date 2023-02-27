27 Şubat 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Rönesans Rezidans’ın Karadağ’daki ortağı Hüseyin Yalçın Coşkun için iade talebi! Kırmızı bülten için harekete geçildi

Rönesans Rezidans’ın Karadağ’daki ortağı Hüseyin Yalçın Coşkun için iade talebi! Kırmızı bülten için harekete geçildi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki deprem 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, Hatay'da yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'ı inşa eden Antis Yapı'nın Karadağ'da bulunan ortağı Hüseyin Yalçın Coşkun'un iadesi için ilk adımı attı. Savcılık, yokluğunda tutuklama kararı verilen inşaat mühendisi Coşkun hakkında, iade talepnamesi ve kırmızı bülten çıkarılması talebini Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'ne iletti.

Giriş Tarihi: 27.02.2023 11:11
  • 1
  • 8
Rönesans Rezidans’ın Karadağ’daki ortağı Hüseyin Yalçın Coşkun için iade talebi! Kırmızı bülten için harekete geçildi

Antis Yapı tarafından 2013'te yapılan ve depremde yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'la ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, Rönesans Rezidans'la ilgili yürüttüğü soruşturmada önemli bir adım attı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Rönesans Rezidans’ın Karadağ’daki ortağı Hüseyin Yalçın Coşkun için iade talebi! Kırmızı bülten için harekete geçildi

İstanbul Havalimanı'ndan kaçmak isterken yakalanan ve tutuklanan müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun'un Karadağ'da bulunan kardeşi ve ortağı inşaat mühendisi Hüseyin Yalçın Coşkun (56) hakkında yokluğunda "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan tutuklama kararı verildi.

  • 3
  • 8
Rönesans Rezidans’ın Karadağ’daki ortağı Hüseyin Yalçın Coşkun için iade talebi! Kırmızı bülten için harekete geçildi

İADESİ İÇİN İLK ADIM ATILDI

Savcılık bu karar sonrası, Coşkun'un Karadağ'dan Türkiye'ye getirilebilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'yle irtibata geçti ve Karadağ'dan iadesini için ilk adımı attı.

  • 4
  • 8
Rönesans Rezidans’ın Karadağ’daki ortağı Hüseyin Yalçın Coşkun için iade talebi! Kırmızı bülten için harekete geçildi

10 OCAK'TA KARADAĞ'A GİTMİŞ

Savcılık, 10 Ocak 2022 tarihinde Karadağ'a gittiği saptanan Coşkun için hazırlanan iade talepnamesi ve kırmızı bülten çıkarılması talebini Hakim ve Savcılar Kurulu ve Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

  • 5
  • 8
Rönesans Rezidans’ın Karadağ’daki ortağı Hüseyin Yalçın Coşkun için iade talebi! Kırmızı bülten için harekete geçildi

STATİK PROJE MÜELLİFİ VE ŞANTİYE ŞEFİ

Hazırlanan iade talepnamesinde, inşaat mühendisi Hüseyin Yalçın Coşkun'un Rönesans Rezidansın statik proje sorumlusu ve şantiye şefi olduğu yer aldı. Tutuklanan ağabeyinin de ifadesinde kardeşinin Antis Yapı'nın bir diğer ortağı olduğunu söylediği, depremde yerle bir olan rezidansı birlikte yaptıklarını beyan ettiği kaydedildi. Savcılık, Karadağ Adli makamlarına gönderilmek üzere hazırlanan evrakta zaman aşımı süreci de 5 yıldan fazla 20 yıldan az ceza istemi olan suçları kapsaması nedeniyle 15 yıl olarak vurguladı.