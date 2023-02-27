Rönesans Rezidans’ın Karadağ’daki ortağı Hüseyin Yalçın Coşkun için iade talebi! Kırmızı bülten için harekete geçildi

STATİK PROJE MÜELLİFİ VE ŞANTİYE ŞEFİ

Hazırlanan iade talepnamesinde, inşaat mühendisi Hüseyin Yalçın Coşkun'un Rönesans Rezidansın statik proje sorumlusu ve şantiye şefi olduğu yer aldı. Tutuklanan ağabeyinin de ifadesinde kardeşinin Antis Yapı'nın bir diğer ortağı olduğunu söylediği, depremde yerle bir olan rezidansı birlikte yaptıklarını beyan ettiği kaydedildi. Savcılık, Karadağ Adli makamlarına gönderilmek üzere hazırlanan evrakta zaman aşımı süreci de 5 yıldan fazla 20 yıldan az ceza istemi olan suçları kapsaması nedeniyle 15 yıl olarak vurguladı.