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Futbolda yasa dışı bahis operasyonu: 16 şüpheli yakalandı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.03.2023
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Futbolda yasa dışı bahis operasyonu: 16 şüpheli yakalandı!

Futbol ve diğer spor müsabakaları üzerinde yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheli İstanbul ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

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