Hatay'da yüzlerce kişinin can verdiği Rönesans Rezidans'ın enkazı kaldırıldı!
Hatay'ın Antakya ilçesinde 250 konutlu "Cennetten bir köşe" denilerek milyonlarca liraya satışa sunulan ancak depremde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Rönesans Rezidans'ın enkazı, iş makineleriyle kaldırıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde 2013'te tamamlanıp, 'Cennetten bir köşe' sloganıyla daireleri satılan, 12 katlı Rönesans Rezidans da yerle bir oldu.
Toplam 250 daireden oluşan rezidansta yüzlerce kişi, hayatını kaybetti.
Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, milli hentbolcu Cemal Kütahya ile oğlunun yaşamını yitirdiği rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, İstanbul Havalimanı'nda yakalanıp, tutuklandı.
Coşkun'un üzerinde yapılan aramada ise 10 bin 200 euro bulundu.
Ayrıca Coşkun'un inşaat bittikten sonra çektirdiği reklam filminde; rezidansın güvenliğini ön planda tuttuğunu dile getirdiği ortaya çıktı.
Kaç kişinin öldüğünün henüz açıklanmadığı rezidansın enkazı ise iş makineleriyle kaldırıldı.
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