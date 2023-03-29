Enkaz başında gözyaşlarına boğuldu: Küçük bir fotoğraf bile bizim için servet olurdu

"ANILARIMIZI KURTARMAK İÇİN GEÇ KALDIK"



Sebahat Çaycı'nın eşi Muhammed Ali Çayırcı ise ilk depremde bina tamamen çökmediğinden sağ kurtulduklarını anlatarak, "İkinci depremde ise binamızın büyük bir kısmı yıkılıp yan yattı. Birinci katta oturan komşularımız ise hayatını kaybetti. Onların cenazelerinin çıkmasını günlerce bekledik. Daha sonra enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Biz bugün tamamen kaldırılacağını bilmiyorduk. Anılarımız kurtarmak için geç kaldık. Her şeyimiz gitti" dedi.